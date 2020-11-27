【旅遊氣泡】邱騰華：機制需按疫情適時調整　未回應重啟計劃的具體日期

▲ 邱騰華交代旅遊氣泡計劃最新安排。（陳國峰攝）

本地疫情近日大反彈，新加坡與香港的旅遊氣泡計劃，早前宣布押後。商務及經濟發展局局長邱騰華稱，倘重新推出「旅遊氣泡」，疫情需受控，並建基於各項條件，包括兩地疫情受控程度相近、採取雙重保險檢測制度、亦要尊重兩地通報機制。

對於本地疫情未受控，會否影響本港與其他十個國家及地區的「旅遊氣泡」討論，邱稱很受制於兩地疫情環境，若有部分地區疫情未受控，港府與相關地區的討論將慢下來；而對方看見本港疫情倘未受控，也會有同樣擔憂。但他強調，重要的是兩地需找出一個機制，倘情況許可時「能夠做到幾多就幾多」，亦要因時調整。他形容星港旅遊氣泡制度受到國際社會關注，主要是看重機制的調整方法，另外能否讓往來人士提供方便。

邱騰華於11月21日表示，香港與新加坡「航空旅遊氣泡」延期兩星期推行，當時預計12月初再宣布「航空旅遊氣泡」新安排。

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記者：蘇文軒