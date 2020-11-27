  • 25°C
香港時間 : 20201127日 (五) 13:14
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 施政報告2020 超市大搜查 防敏 港大藏屍案 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【旅遊氣泡】邱騰華：機制需按疫情適時調整　未回應重啟計劃的具體日期

社會 12:43 2020/11/27

分享：

熱門 施政報告2020 超市大搜查 防敏 港大藏屍案 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮

邱騰華交代旅遊氣泡計劃最新安排。（陳國峰攝）

本地疫情近日大反彈，新加坡與香港的旅遊氣泡計劃，早前宣布押後。商務及經濟發展局局長邱騰華稱，倘重新推出「旅遊氣泡」，疫情需受控，並建基於各項條件，包括兩地疫情受控程度相近、採取雙重保險檢測制度、亦要尊重兩地通報機制。

對於本地疫情未受控，會否影響本港與其他十個國家及地區的「旅遊氣泡」討論，邱稱很受制於兩地疫情環境，若有部分地區疫情未受控，港府與相關地區的討論將慢下來；而對方看見本港疫情倘未受控，也會有同樣擔憂。但他強調，重要的是兩地需找出一個機制，倘情況許可時「能夠做到幾多就幾多」，亦要因時調整。他形容星港旅遊氣泡制度受到國際社會關注，主要是看重機制的調整方法，另外能否讓往來人士提供方便。

邱騰華於11月21日表示，香港與新加坡「航空旅遊氣泡」延期兩星期推行，當時預計12月初再宣布「航空旅遊氣泡」新安排。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

記者：蘇文軒

相關文章

【旅遊氣泡】10月訪港旅客按年跌99.8%　旅發局推逾千優惠吸「氣泡」客
16:53 2020/11/16
【旅遊氣泡】10月訪港旅客按年跌99.8%　旅發局推逾千優惠吸「氣泡」客
【旅遊氣泡】新加坡要求明天起經旅遊氣泡入境旅客　須增加多一次病毒測試
11:57 2020/11/21
【旅遊氣泡】新加坡要求明天起經旅遊氣泡入境旅客　須增加多一次病毒測試
【旅遊氣泡】香港與新加坡的旅遊氣泡將延期兩周　旅發局：旅遊氣泡以旅客及公眾安全為先
17:50 2020/11/21
【旅遊氣泡】香港與新加坡的旅遊氣泡將延期兩周　旅發局：旅遊氣泡以旅客及公眾安全為先
疫情 邱騰華 航空 商務及經濟發展局 新加坡 香港 新冠肺炎

最高瀏覽

【母子戀】62歲婦嫁26歲小鮮肉相愛3年　為求登對瘋狂整容隆鼻去皺紋減齡
17:46 2020/11/24
【母子戀】62歲婦嫁26歲小鮮肉相愛3年　為求登對瘋狂整容隆鼻去皺紋減齡
【周星馳于文鳳案】首度公開談前女友關係　女粉絲庭外等星爺：可唔可以打畀我
17:54 2020/11/25
【周星馳于文鳳案】首度公開談前女友關係　女粉絲庭外等星爺：可唔可以打畀我
【母子情深】黃建東媽媽熱愛跳社交舞　東東大膽問母親：收埋幾多小鮮肉陪跳舞
12:21 2020/11/25
【母子情深】黃建東媽媽熱愛跳社交舞　東東大膽問母親：收埋幾多小鮮肉陪跳舞