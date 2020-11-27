【著數優惠】雀巢推限量版迷彩LINE FRIENDS潮物　買咖啡產品可換購迷彩圍裙或野餐墊

▲ 凡購買任何一件NESCAFÉ®即溶咖啡或NESCAFÉ® DOLCE GUSTO®咖啡產品，即可加$29.9換購迷彩圍裙或迷彩野餐墊一件。(品牌提供)

NESCAFÉ®過去曾多次與LINE FRIENDS合作，推出的一系列受歡迎的限量精品。繼今年9月份推出的限量版咖啡師圍裙後，NESCAFÉ®將再次與LINE FRIENDS攜手，在秋高氣爽的日子裏，推出限量版LINE FRIENDS meets NESCAFÉ®迷彩系列產品，包括迷彩圍裙及迷彩野餐墊兩款選擇。

▲ 打開到戶外野餐夠實用。(品牌提供)

▲ 迷彩野餐墊摺疊起來收藏。(品牌提供)

兩款限量版產品均以軍綠色作主調，再加入迷彩元素，設計型格又吸睛。迷彩圍裙及迷彩野餐墊上同樣印有戴上露營帽子的Brown刺繡圖案，配搭上由Brown、Cony及Sally組成的迷彩圖案，帥氣又可愛！

現凡購買任何一件NESCAFÉ®即溶咖啡或NESCAFÉ® DOLCE GUSTO®咖啡產品，即可加$29.9換購迷彩圍裙或迷彩野餐墊一件 ﹙每單交易只可換購一件，每件價值$268）。數量有限，換完即止。

▲ 迷彩圍裙。(品牌提供)

LINE FRIENDS meets NESCAFÉ® 迷彩圍裙 & 迷彩野餐墊

售賣點：指定超級巿場、HKTVmall或雀巢eShop

（惠康超級市場不設換購迷彩野餐墊）

換購價：$29.9

換購日期：2020年11月27日至12月3日（實際換購日期按個別零售商而定）

記者：郭秀芳