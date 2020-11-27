  • 25°C
香港時間 : 20201127日 (週五) 13:57
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 施政報告2020 超市大搜查 防敏 港大藏屍案 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【著數優惠】雀巢推限量版迷彩LINE FRIENDS潮物　買咖啡產品可換購迷彩圍裙或野餐墊

休閒消費 13:20 2020/11/27

分享：

熱門 施政報告2020 超市大搜查 防敏 港大藏屍案 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮

凡購買任何一件NESCAFÉ®即溶咖啡或NESCAFÉ® DOLCE GUSTO®咖啡產品，即可加$29.9換購迷彩圍裙或迷彩野餐墊一件。(品牌提供)

NESCAFÉ®過去曾多次與LINE FRIENDS合作，推出的一系列受歡迎的限量精品。繼今年9月份推出的限量版咖啡師圍裙後，NESCAFÉ®將再次與LINE FRIENDS攜手，在秋高氣爽的日子裏，推出限量版LINE FRIENDS meets NESCAFÉ®迷彩系列產品，包括迷彩圍裙及迷彩野餐墊兩款選擇。

打開到戶外野餐夠實用。(品牌提供)

迷彩野餐墊摺疊起來收藏。(品牌提供)

兩款限量版產品均以軍綠色作主調，再加入迷彩元素，設計型格又吸睛。迷彩圍裙及迷彩野餐墊上同樣印有戴上露營帽子的Brown刺繡圖案，配搭上由Brown、Cony及Sally組成的迷彩圖案，帥氣又可愛！ 

現凡購買任何一件NESCAFÉ®即溶咖啡或NESCAFÉ® DOLCE GUSTO®咖啡產品，即可加$29.9換購迷彩圍裙或迷彩野餐墊一件 ﹙每單交易只可換購一件，每件價值$268）。數量有限，換完即止。

迷彩圍裙。(品牌提供)

LINE FRIENDS meets NESCAFÉ® 迷彩圍裙 & 迷彩野餐墊

售賣點：指定超級巿場、HKTVmall或雀巢eShop

（惠康超級市場不設換購迷彩野餐墊）

換購價：$29.9

換購日期：2020年11月27日至12月3日（實際換購日期按個別零售商而定）

記者：郭秀芳

相關文章

【2020聖誕節】港麗酒店聯乘Perrier-Jouët香檳推節慶下午茶　預訂外賣自取可享9折優惠+送小熊玩偶【附價錢詳情】
15:12 2020/11/25
【2020聖誕節】港麗酒店聯乘Perrier-Jouët香檳推節慶下午茶　預訂外賣自取可享9折優惠+送小熊玩偶【附價錢詳情】
【香港家居博覽】In-Home Expo 2020抗疫驚喜價低至一蚊 消毒服務廚具銷量增
17:24 2020/11/26
【香港家居博覽】In-Home Expo 2020抗疫驚喜價低至一蚊 消毒服務廚具銷量增
【2020聖誕節】奇華推Sanrio男團聖誕禮盒　購HAPIDANBUI套裝可做善事
今日 12:23
【2020聖誕節】奇華推Sanrio男團聖誕禮盒　購HAPIDANBUI套裝可做善事
消費資訊 消費種類 飲食資訊 露營 零售 LINE FRIENDS 咖啡 HKTV 惠康

最高瀏覽

【母子戀】62歲婦嫁26歲小鮮肉相愛3年　為求登對瘋狂整容隆鼻去皺紋減齡
17:46 2020/11/24
【母子戀】62歲婦嫁26歲小鮮肉相愛3年　為求登對瘋狂整容隆鼻去皺紋減齡
【周星馳于文鳳案】首度公開談前女友關係　女粉絲庭外等星爺：可唔可以打畀我
17:54 2020/11/25
【周星馳于文鳳案】首度公開談前女友關係　女粉絲庭外等星爺：可唔可以打畀我
【母子情深】黃建東媽媽熱愛跳社交舞　東東大膽問母親：收埋幾多小鮮肉陪跳舞
12:21 2020/11/25
【母子情深】黃建東媽媽熱愛跳社交舞　東東大膽問母親：收埋幾多小鮮肉陪跳舞