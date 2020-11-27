【愛妻號】李亞男卸貨在即安心待產　王祖藍驚喜為妻慶生唱情歌

▲ 祖藍為太太慶生。

「愛妻號」王祖藍早前使出三大絕「蜜」殺手鐧，為大肚愛妻李亞男慶生。因參與《跨界歌王》歌唱實力備受肯定的他祖藍，在愛妻生日前夕借開會之名，偷偷溜入錄音室錄下王力宏的經典情歌《Forever Love》 ，這歌正是他和亞男的定情歌曲，可謂相當浪漫。

因疫情關係，亞男大肚期間經常待在家中，因而愛上烘焙，差不多每隔一、兩天便有愛心麵包或甜品出爐，更不時送「外賣」為老公打氣。

為了鼓勵愛妻繼續培養烘焙樂，祖藍早前私下訂製印有愛妻處女食譜《暖男廚房》字眼的麵包袋送贈亞男。

▲ 李亞男將誕二胎。

深知亞男愛熱鬧，亦一早聯絡了數位好友蔡少芬、孫耀威、陳美詩等，於亞男生日當天偷偷躲藏家中炮製驚喜派對，亞男看到一眾好友突然現身亦十分驚喜，由於表現太雀躍，惹來祖藍打趣謂：「小心生咗個B出嚟」，十分搞笑。

主角除了大肚靚媽亞男外，還有可愛度爆燈的Gabby。可能因為派對在晚上舉行關係，Gabby起初有點扭眼瞓兼展露天然呆，不過當熱身一輪後，她即回復可愛本色，拍照時更甚有默契地與媽咪及其好友們齊齊「豬嘴」，精靈非常。

▲ 蔡少芬、陳美詩出席生日派對。

亞男坦言生日當晚玩得很開心：「原本今年生日只是一家人食餐飯，估不到祖藍安排幾位好朋友同我慶祝，我覺得好Sweet，多謝他為我特製咗一批『麵包袋』，方便我焗完包包或甜品，送給人時有自己嘜頭，感覺好像有屬於自己品牌。」

說到生日願望，她指望所有人都身體健康。第二位BB快出世，阿男指十分期待，希望BB肥肥白白，健健康康，開開心心成長。