【婚姻陋習】女兒出嫁無力付31萬嫁妝　父婚禮前輕生請柬留遺書控訴：男家會有報應

▲ 印度一名爸爸無力支付女兒的嫁妝，最後輕生，遺書控訴婚姻陋習。

在印度的傳統婚姻文化中，女兒出嫁時，女方家長需要準備一筆高額嫁妝予男家，然而不是每個家庭都能負擔這個費用。印度一名父親原本歡天喜地嫁女，但男家卻要求支付300萬盧比（約31萬港元）嫁妝才肯結婚，他東湊西湊卻被親友嫌窮，最後在女兒婚禮前2天走上絕路，請柬上留下遺書控訴社會壓力及男家將他逼死。

綜合外媒報道，來自印度的50歲父親Kailash Rajput在本月21日被家人發現在家中上吊身亡，身旁留有一封遺書。他在婚禮請柬上留下遺言，雖然他努力湊得130萬盧比（約13萬港元），但遠比男家要求的300萬盧比（約31萬港元）少。

努力湊錢仍未成功 怕被笑無奈自殺

由於父親一家的經濟條件不好，曾嘗試不理面子與男家商討，希望嫁妝的金額減少一點，惟對方態度堅定，沒有一絲討論餘地。爸爸盡最大的努力仍未能湊齊數，深怕女兒嫁過去被男家鄙視欺負，以及害怕家人在親朋戚友面前無法抬頭，一時想不通，在女兒的婚禮前2天輕生。

希望重新審視嫁妝陋習

Kailash 在婚禮請柬上留下遺書，遺書的最後更譴責男方的家人，控訴他們將他逼死，盼望警方能採取嚴厲的法律途徑，讓他們受到應得的報應。他也希望自己的死亡能喚醒社會重新審視嫁妝的陋習。目前，警方已經將Kailash的遺體交還給家屬，並針對案件展開進一步調查。

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責任編輯：王明芳