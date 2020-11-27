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石頭藏2600萬元冰毒　警拘一名男子涉嫌販毒

社會 12:38 2020/11/27

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熱門 施政報告2020 超市大搜查 防敏 港大藏屍案 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮

石頭藏2600萬元冰毒。（黃傑偉攝）

警方搗破一個將毒品藏入被挖空的石頭內的跨國販毒集團。警方前日（25日）於上水古洞一倉庫內，拘捕一名32歲巴基斯坦藉男子涉嫌販毒，並搜出約43公斤懷疑冰毒，市值2600萬。

警方西九龍總區情報組聯同特別職務隊，早前鎖定一個國際販毒集團，集團專門以新穎及罕見方式偷運大量毒品到港， 以供應西九龍市場。西九龍總區刑事總部警司鍾雅倫指，警方經深入調查後，於11月25日下午6時45分展開緝毒行動，於上水古洞一個偏僻貨倉，拘捕一名32歲巴基斯坦籍持行街紙男仔，並檢獲一噸重石頭，以及43公斤懷疑冰毒，市值2600萬。

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警方調查後發現，集團將部分石頭切開挖空藏入毒品，再將石頭以化學物品封回，以掩人耳目，再由巴基斯坦白沙瓦空運至港。警方行動中檢獲49塊中空石頭，相信被捕人以鐵錘擊碎石頭取出毒品，其後警方以「販運危險藥物」罪名拘捕男子，並將於明日（28日）在西九龍裁判法院提堂。

警方指集團已運作2至3個月，相信行動以打擊該個跨國販毒集團，不排除稍後再有拘捕行動，重申販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪會被判終生監禁，呼籲市民切勿以身試法。

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記者：黃傑偉

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