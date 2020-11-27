【疏忽照顧】外傭深水埗過馬路不顧少主安全　好心路人急護女童︰姐姐一支箭行

▲ 近日在深水埗有外傭過馬路時不顧少主安全。

家長帶小朋友外出要注意安全，尤其過馬路時更要留意路面情況。近日有港媽於社交媒體分享，表示在深水埗目擊一名外傭過馬路時不顧少主安全，外傭不但與少主保持遠距離，自顧自行先，更沒回頭留意女孩的安全。幸好心港媽目擊事件，因擔心女孩而在她身邊保護。

該名港媽昨日（26日）於facebook群組「深水埗街坊會」發帖並上載多張照片，詳述事發經過。當日她在路上見到「一個如無意外係女傭嘅姐姐Fing開緊一個小妹妹」，不清楚二人對話內容，但「唔係好語氣」，因為女孩追住外傭，因而引起她的注意。

外傭行先沒回頭注意少主安全

女孩目測約8、9歲，港媽指外傭沒望過女孩，二人各有各行，期間女孩曾「篤下姐姐」，但姐姐依舊沒有理會。外傭與女孩距離愈來愈遠，到馬路紅綠燈位置，外傭站在馬路邊等待過馬路，女孩則相隔一段距離在一間店舖門外張望，外傭並沒望過少主一眼。港媽表示︰

綠燈可以過馬路，個姐姐一支箭向外面方向行，真係頭都不回，我就跟住小妹妹身邊，諗住傍住下佢……

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她一邊留意外傭的舉動，真的沒有回頭望過少主，難明「點解一個大人能夠同小朋友距離可以分到咁遠？」最後外傭和女孩過馬路後，各自進入同一幢大廈。

網民︰意企或企圖疏忽照顧兒童

港媽指自己有小朋友，也有聘請外傭，「完全幻想唔到點解啲姐姐可以咁」，並希望認識女孩的網民「記得通知佢父母」，又希望所有小朋友都得到妥善照顧。

網民留言指責外傭「離譜」、「意企或企圖疏忽照顧兒童」、「仲亂過馬路」。有人欣賞港媽的舉動，表示「你好好心，都係想幫個小朋友」，其中一名網民建議她「下次hold住個妹妹，再打俾家長會好啲」。

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責任編輯︰王明芳