【沒血緣的愛】收養兩孩赴法庭簽幸福契約書　台灣愛心夫婦︰人生變得更圓滿

▲ 台灣黃氏夫婦在7年間先後領養了1名男孩及1名女孩，組成幸福一家四口。

有孩子因不同原因被遺棄，他們值得有個家在充滿愛的環境成長。台灣黃氏夫婦在7年間先後領養了1名男孩及1名女孩，為了讓子女明白養父母是經過心思熟慮才領養，沒有血緣也沒問題，他們４人到法庭去，在法官見證下，承諾是永遠的家人。

7年間先後領養兩孩

台灣福利組織「兒福聯盟」透過不同的活動，讓大眾了解收養只是組成家庭的一種方式，愛能讓家人間關係緊密。日前在Facebook專頁「兒福聯盟─孩子的守護者」 發佈愛心黃氏夫婦的故事。

▲ 7年前的Miles跟養母參加活動。（影片截圖）

收養人黃爸爸媽媽在7年前領養了男孩Miles，之後又收養多一名女孩Joanna，組成一家四口，大仔現時11歲、女兒5歲。兒福聯盟早前追訪黃氏夫婦，他們分享很開心收養了孩子。爸爸有感︰

平常的生活就是孩子會依賴著你，那就是一個滿足感，知道他需要你，你照顧他，就是一家人的那種親密關係，是一個滿足，也是一個負擔。

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家家都有育兒難題

媽媽指小朋友有時候不服管教，有些衝突不和，認為這個其實每個家庭都會有，不只是收養家庭才會有。她亦分享了阿仔的窩心事︰

他有貼心的時候，曾經說過覺得自己很幸運可以被我們領養。他也會自己摟著我說，媽媽的健康由我來照顧。

長大後一起找生母

Miles和Joanna都知道自己的身世，尤其11歲的Miles曾經跟養母表示想找回親生媽媽，黃媽媽紅著眼道，似乎想起來已很不捨孩子︰

我們很理性跟他說，18歲之前跟我們，18歲之後，我們會陪他一起回去找。

可見黃氏夫婦將養子女視如己出，很痛愛他們。

▲ 7年前，黃氏夫婦跟Miles簽了成為一家人的契約書，7年後角色互換再重演。（影片截圖）

孩子扮演收養父母角色

另一方面，他們一家人日前為了承諾「他們永遠是一家人」，參與了活動，反過來讓孩子扮演收養父母的角色，體驗他們是決定者，是否承認黃氏夫婦為爸媽。黃氏夫婦覺得角色互換，能夠更肯定帶出收養他們不是隨隨便便的，而是經過很謹慎的考慮，透過這儀式會更有保障，也讓小孩子安心。

雖然我們沒有血緣關係，但我們就是一家人。

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法官見證裁定是一家人

在法庭上，高雄少年及家事法院院長鍾宗霖問及，Joanna和Miles小朋友是否要收養黃爸爸黃媽媽，並請小朋友告訴法官要收養他們成為一家人的理由。妹妹Joanna表示因為喜歡跟媽媽看卡通，而哥哥指出因為可以有一個永遠的依靠，傷心時爸媽都會安慰他，在場的黃爸媽聽後都會心微笑。

最後，一家四口在法官等在場人的見證下，在契約書上簽名，鍾法官正式裁定宣佈他們成為幸福美滿的家人。法官有感收養其實沒有想像般困難，只有心中充滿著愛，就是一家人，永遠會幸福快樂的成長生活。黃爸媽支持領養有感︰

人生變得比較圓滿一點，覺得有小孩，家裡多了兩個人又更熱鬧。

以上內容獲「兒福聯盟─孩子的守護者」授權刊登，影片可【按此】觀看。

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責任編輯︰顏紫燕