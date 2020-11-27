【校長專欄】不追進度K2才開始學執筆 博愛幼稚園校長：拔苗助長有時害了小朋友

▲ 劉校長認為，幼兒教育是按部就班。

每逢踏入冬天，有仔女選幼稚園的家長都會相當煩惱，要不要揀一間著重學術的呢？或者出名教學淺的幼稚園，兩者怎樣平衡呢？當中一個心理關口就是升小學，幼稚園不教深一啲，學生是否真的適應不到小一，甚至考不到所謂名校？

元朗區有間隱世著名幼稚園，相當受家長歡迎，但不是因為教得艱深，而是先向家長說明，深淺程度是「以兒童為本」，校長說：

教學的宗旨，不是為追趕或要超越進度，而是從孩子的能力和興趣出發，兩歲的孩子有甚麼能力，就配合其能力發展。

係囉，正常的想法，應該是兩歲小朋友有什麼能力，就學些什麼啦。幾多歲執筆、幾多歲寫字，是一個好好的例子，教育局的指引寫明，要K2才可執筆、K3才寫字，但不少學校都一於少理，只要家長鍾意就得，家長覺得仔女K1識執筆，K2識寫字，K3仲唔係王羲之，總之有些家長覺得幼稚園、小學、中學都一樣，愈深愈好。

最老土那句「贏在起跑線嘛」，對香港的家長而言，更不用說德國，上小學前嚴禁教小朋友寫字，這般大膽的教育理念。

校長又解釋：「別的幼稚園要學生K1就執筆寫字，幼稚園的K1生只學寫線條。到真正學寫字，像英文，不是由 A 至 Z 順序寫，而是先寫 A、再來寫C、G，然後 O，最後才是 S，因S有兩個不同的彎。」幼稚園教小朋友寫字的次序都經過考慮，必須由淺入深配合孩子的手肌發展。

幼兒教育是什麼？呢間博愛醫院陳潘佩清紀念幼稚園，校長劉詩敏就話，四個字「按部就班」，小朋友年齡應該做番那年齡的發展需要，不能為討好家長而不顧學生進度。若果心急就是拔苗助長，有時害了小朋友一生也不知。

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