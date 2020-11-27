【新冠肺炎】民航處人員昨日確診　負責後勤工作毋須接觸公眾

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民航處知悉一名人員昨晚（26日）確診新冠肺炎。該名人員在民航處總部大樓上班，負責後勤工作，無需接觸公眾。他最近一次當值日期為11月26日，最近沒有外遊紀錄。他於工作時有佩戴外科口罩，並與接觸人士保持適當社交距離。他於當值期間一直有進行體溫探測，體溫正常。

民航處已與衞生防護中心聯絡，正密切配合中心進行的流行病學調查。與該工人共同當值的外判職員目前沒有出現病徵，並已安排進行病毒測試。民航處亦安排對相關工作地方進行徹底清潔消毒。

民航處一直關注新冠肺炎的情況，自疫症發生以來，所有職員均高度戒備，嚴格遵照衞生防護中心有關處理傳染病的衞生指引。職員於當值前須量度體溫，並穿戴適當個人防護裝備。

民航處將繼續加強所有工作地點的消毒清潔工作，並提醒所有職員必須嚴格遵守衞生防護中心發出有關處理傳染病的指引，如職員如出現不適症狀，必須馬上求醫。

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責任編輯：郭詩詩