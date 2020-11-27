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【二次感染】南韓21歲女子出院6日後再確診　兩次新冠病毒株不相同

健康 13:13 2020/11/27

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熱門 施政報告2020 超市大搜查 防敏 港大藏屍案 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮

南韓21歲女子出院6日後再確診，兩次新冠病毒株不相同。

新冠肺炎全球大流行，近日南韓疫情反彈，連續2日新增確診個案逾500宗。當地一個研究發現，一名21歲女子兩度感染新冠肺炎，她在首次染疫並康復出院後6日再度確診，但兩次的病毒株並不相同，不屬於「復陽」個案。

該名患者在3月初接受新冠病毒檢測，結果呈陽性，經治療後於3月30如出院。不過6日後，她出現咳嗽症狀，且情況轉差，再度接受病毒檢測時，發現結果呈陽性。

同場加映：新冠病毒存活時間+日常活動感染風險

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研究人員分析病毒基因排序後發現，患者兩次感染的病毒株不同，她於3月初感染的是V型病毒株，而在3月底感染的是G型病毒株。

專家指，是次案例反映感染一次新冠病毒後，不代表之後不會再感染，而該名患者在首次染疫後，雖然體內有足夠抗體，但仍然再度感染，是很少見的個案。

截至11月27日，南韓累計有超過32,000人確診，至今共有516人死亡。

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責任編輯：羅嘉欣

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