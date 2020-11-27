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【東張西望】利穎怡被指採訪衣著太性感惹討論　「東張女神」接受批評繼續伸張正義【有片】

娛樂 13:32 2020/11/27

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熱門 施政報告2020 超市大搜查 防敏 港大藏屍案 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮

《東張西望》女主持利穎怡被批評衣著性感。

TVB資訊節目《東張西望》中的主持們常常四出追訪民生議題，成功引起社會關注，亦為不少人討回公道。不過，主持們的衣著也因此引起話題。

當中主持之一的「東限女神」利穎怡近日在追訪一單有關借財務公司錢而欠巨債的苦主時，利穎怡被指衣著太性感，惹起關注。

【東張西望】利穎怡找律師義助92歲根叔　東張女神：好人一生平安【有片】

《東張西望》女主持利穎怡身穿低胸衫做訪問。（影片截圖）

採訪衣著被批不合適

利穎怡在訪問中穿上一字肩灰色低胸的貼身上衣，雖然盡顯驕人身材，但網民就似乎不太受落，更有人批評指不應在此場合下穿此衣著，不太符合訪問節目，並質疑她的形象不夠專業。

不過，亦有網民指利穎怡的衣著沒有半點低俗，並覺得新時代新社會的大家應以開放態度面對，性感的好與壞是由人的眼光區分。

而利穎怡回覆傳媒查詢指，今次的衣著有失誤，並已把衣服送給別人，指當時外出工作沒有過份為意。

她也感激網民的意見，不論好與壞也是支持的一種，,也希望網民可以注意到好在工作上的努力。

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獲封正義女神

利穎怡畢業於多倫多大學經濟學系學士課程，之後返港任職公關，不久便轉當特約演員。2012年，她因客串處境劇《愛•回家》而得到一位導演鼓勵，遂決定修讀香港中文大學的表演藝術系課程，並報名參加第26期藝員訓練班，之後正式加入演藝圈。

她在2015年加入《東張西望》任外景主持，2019起兼做廠景主持。她一向有「東張正義女神」之稱，不少訪問都被網民認為是「又Chur又甘」，為追訪事實而不遺餘力，獲網民大讚好有正義感。

利穎怡被封「東張正義女神」。（Instagram圖片）

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利穎怡為正義發聲

她曾訪問被親女及鄰居連環騙走13個魚塘的伯伯，並因此令事件引起多人關注私信問她可以怎樣幫忙，令她感到人間有愛，並指事件愈多人知愈多人可以幫助伯伯。之後，她又在個人Instagram更新騙案後續，透露已為伯伯請律師，非常有愛心。

利穎怡也曾追訪「惡霸鄰居潑糞事件」、「山景邨高空擲物狂徒」、「工廈維修爛尾案件」及「質問巴士色魔」等，全部訪問都緊張刺激，不少網民都嘉許她的勇敢與正義感。

她曾回應傳媒指自己自小到大都是說話直接的人，所以追問人都會更入肉。她也指平時做訪問都會驚，遇上很惡的人，便很想叫人幫忙。

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撰文 : TOPick 柴犬出動

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