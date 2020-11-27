【施政報告2020】貿發局GoGBA平台助港商進軍內地市場　林建岳：內地經濟步伐最快為港提供發展機遇

▲ 林建岳（右二）指，內地經濟步伐最快，能為本港提供發展機遇。（陳國峰攝）

《施政報告2020》提出支援港商「引進來走出去」，包括香港貿發局將聯同廣東省及有關商會，推出一站式「GoGBA」平台、協助港商進軍內地大型電商平台。貿發局主席林建岳表示，會全力配合施政報告落實資助中小企的措施，又指內地經濟步伐最快，能為本港提供發展機遇。

林建岳指，貿發局會提供一站式服務，支援中小企利用大灣區及數碼平台打入內地市場，及運用一帶一路及自貿協定帶來的機遇。他指，不少本港及外國商會均對大灣區有興趣，但往往無從入手，局方明年會推出名為「GoGBA」的平台協助企業打入大灣區，為港商提供全方位支援，涵蓋大灣區市場及政策資訊、諮詢服務及培訓等。

他又指，局方明年會在大灣區舉辦針對服務業的活動以及舉辦大型的展覽會，推廣本港逾百間品牌公司。林建岳又稱，局方在京東及淘寶設「網上香港設計廊」，可以讓港商體驗內地電商的機會，同時「香港設計廊」在內地已有45個門市，包括大灣區9個城市設立線上銷售點，港商可利用其在內地的實體網絡，處理進口報關、物流配送、結算收款等營運事項。

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記者：陳子謙