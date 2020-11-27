【先天疾病】患血管瘤半身長滿紅色胎記　媽媽心痛兒子癲癇發作：活在恐懼中

▲ 媽媽心痛兒子患病，坦言自己每天活在恐懼中。

見到子女患病，父母都寧願自己替孩子受苦。有美國媽媽原已育有2名女兒，第3胎不幸流產，至3年後再度懷孕，雖然整個孕期她都小心謹慎，不幸地兒子出生後卻患上小兒皮膚血管瘤（Port wine stain），更有青光眼和腦三叉神經血管瘤病，一大塊紅色胎記覆蓋孩子的半臉和大半身，令媽媽感到非常擔憂。

據外媒報道，原已育有兩名女兒的美國媽媽Michelle Salas，第三胎經歷流產，直至2018年再度懷孕，並誕下兒子Quinn，但當助產士把孩子抱到她胸前，她發現兒子臉上有一大塊紅色胎記，甚至大半身都被紅色皮膚覆蓋。

▲ 媽媽看到兒子臉上紅色胎記感到很擔憂。（IG圖片）

▲ 兒子的胎記非常明顯。（IG圖片）

紅色胎記長滿大半身

醫生解釋，兒子患了小兒皮膚血管瘤，是常見的先天性血管畸形，這些胎記不會褪色或消失，更會隨著他的成長而增長，令Michelle非常震驚，因為在產檢時從沒有發現這些問題，

他的生活將有多艱難，人們會盯著他看嗎？孩子會在學校取笑他嗎？所有這些想法都在我腦海中蕩漾。

除了紅色胎記，Quinn更患有先天性青光眼和腦三叉神經血管瘤病，會出現癲癇等情況，而且他的左眼非常腫脹，眼珠也很渾濁，出生17天就接受了第一次手術，幫助降低眼壓。其後又開始接受鐳射治療，消除臉上胎記。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

兒子出現癲癇

然而，有一次在Michelle的丈夫出差時，Quinn突然出現癲癇，午睡時突然驚醒後尖叫，右邊身像癱瘓了一樣，流了很多口水。Michelle急召救護車把兒子送院，

這是一個噩夢，他小小的身體不斷顫抖並發出聲音，永遠烙印在我的記憶中。

Michelle憶述，當時她翻查了很多資料，把注意力放在壞的方面，不受控制地哭了起來，整整3個月都無法振作起來。醫生為兒子打針阻止癲癇發作，並做了各種檢查，排除因癱瘓而導致中風。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

兒子堅強挺過治療

住院3天後，Quinn漸漸痊癒，但其後幾乎每個月都會抽搐發作，需要入院治療，情況反反覆覆，令Michelle陷入恐懼中。慶幸經過5個月治療後，Quinn病情穩定下來，不再出現癲癇情況。

兒子具有的韌性真是令人稱奇，我很榮幸成為他的媽媽。

如今Quinn已經2歲，媽媽表示，兒子在這段日子教會了父母很多事，讓整個家庭更緊密地團結一起，她亦希望透過自己的分享，幫助其他正面對困難的家庭。

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報︰bit.ly/3bebLM2

責任編輯：王明芳