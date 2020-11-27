【揚眉女子】無懼魚腥入街巿朝七晚七劏魚　90後魚檔第二代：賣魚也有出頭天

▲ 原本穿得靚靚做婚禮顧問的華女，不忍見年長父母在街巿拼搏辛勞，決定走入街巿魚檔幫手賣魚，做到一身魚腥味及手指關節紅腫兼麻痺，也毫無怨言，更相信行行出狀元，賣魚都會有出頭天。

年紀輕輕、今年只有29歲的華女，是將軍澳華記海鮮魚檔的第二代負責人。華女原本從事婚禮顧問工作，前途一片光明。但眼見父母年紀漸長，體力大不如前，於是決定辭職回魚檔幫手，每天朝七晚七在魚檔為魚剝皮拆骨，做到一身魚腥味及手指關節紅腫兼麻痺，但卻從沒有怨言，更相信行行出狀元，賣魚都會有出頭天。

筆者在魚檔初見華女，有很深刻的印象，素顏的她頭髮上布滿大大細細的魚鱗、眼鏡從鼻子上微微滑落、白色圍裙上有一絲絲魚的血迹…… 很難想像一個只有二十多歲的女孩子，會有這樣的造型。直接問華女：「你喜歡自己這個外形嗎？」爽朗的華女笑笑說︰「由頭到尾我不介意，因我不是一個斯文的女仔。而且做魚檔實都幾好， 可以認識不同種類的海產，這是一門很高深的學問，真的很專業。」

▲ 華女從前從事婚禮顧問，跟同事相處十分融洽，離開時也十分不捨。(被訪者提供)

3年前華女未轉行賣魚時，是一位婚禮顧問，日日見盡靚衫靚景，跟魚檔的反差確實很大，「我以前做緍紗攝影及禮服顧問，大約做了4-5年左右，發展都不錯。我很喜歡這份工作，因結婚一世人只有一次，每次能成功替一對新人籌辦完美的婚禮，我就有很大的滿足感。」

當華女視婚禮顧問為終身職業，但這時卻開始發覺爸媽年紀漸大，體力不復當年，思前想後下便決定辭職到爸爸的魚檔幫手。「當時我也有另一想法，魚檔因工時長及很辛苦，又要擔擔枱枱，已很少年輕人願意入行，所以我希望傳承這個夕陽行業。」

魚檔工作潛規則︰不要問只管看

華女小時候經常在魚檔穿梭，但落手落腳做就絕無僅有，於是第一日開工便發生了趣事，「我爸爸在魚檔大聲叫我替他取一個chord（譯音），我不知是甚麼，他又不作解釋，阿媽見我無反應，就提我是裝魚的發泡膠箱。於是我去取箱，但阿爸見到說不是這個，還大大聲不斷講︰『我要chord呀！』我又再取個另一個箱，怎知爸爸見到即反白眼，只是無限loop不斷講︰『chord、chord、chord……』 我當時有點嬲，於是把所有發泡膠箱搬到魚檔，爸爸這時才指着其中一個說︰『是有窿的發泡膠箱。』

華女這時終於明白，因魚檔太繁忙，沒有人會停下來教導你，只靠自己執生，以及「睇多些」，華女從此便不斷觀察父母的工作，聰明的她亦很快學上手。

知識可以慢慢累積，但技巧始終要工多藝熟，欲速則不達，經常要拿刀劏魚的華女，有一天便發生意外。

有個師奶買了一條3斤重的馬頭魚，體積較大，她要求砌件，當時還有其他客人在等，因我太心急，不小心一刀劈落手指，當時很痛，即時感覺到手套內好濕，我當時想是鮮血，但記得爸爸媽媽以前教落要以服務客人為先，故此我都忍痛處理魚的內臟，但過了一會真得太痛，忍不住除掉手套，發現全隻手都是血，我便立即到附近的藥房買止血藥品，血才慢慢停下來。

對於這次的意外，華女自言並不當作一回事，皆因她深明魚檔是一個很辛苦的行業，難免會有點損傷，「由於我經常要搬貨，砌魚時又要舉起手用力斬，膞頭位會不時痛，我便搽下按摩膏，如有時間就拉筋紓緩一下。魚有很多刺，劏魚有時不小心會被拮到，真是十指痛歸心。」

性格硬淨的華女，也不介意身上充滿的魚腥味，

整個魚檔都充斥魚腥味，我聞慣了不覺得臭。但其他人聞到可能不太喜歡，所以當我放工約了朋友食飯，便會噴一點香水減少身上的氣味。

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師奶不停壓價 要堅定誠懇拒絕

在魚檔已工作約三年，已累積不少經驗，但可能華女樣子天生童顏，有些客人不時質疑她的能力，「有些客見她樣子像似靚妹，就會直接話︰『如果你唔識，就搵其他人來啦！』有的客買完魚後，就不停問我識唔識劏，我並不會出聲，直接劏俾他們看。」

華女更笑說不少師奶特別喜歡向她壓價，「條魚標明是32元，佢地會話30元得啦！我會用很誠懇態度及堅持的語氣跟她們說︰『是32元』，她們通常都會俾回原價。」

華女除了是「反殺價」高手外，也善用利用網上平台售賣海鮮，最近為華記海鮮開設了Facebook，在網上售賣海鮮，她還不時推出一些新點子。

除了有一些海鮮套餐外，都想試下做圍購，希望給客人多一點選擇。

記者：招美寶