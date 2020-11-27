【施政報告2020】政府大力推動綠色復甦　冀2050年前實現「碳中和」目標

▲ 環境局局長黃錦星。(湯炳強攝)

環境局局長黃錦星今日(27日)闡述《施政報告2020》中其政策範疇的相關措施，政府將大力推動綠色復甦、綠色經濟，改善環境質素之餘，預計可製造4000個就業機會。

黃錦星指，政府會在環保政策上推陳出新，主要集中三大方針，包括減碳、減排及減廢。減碳排放方面，最近2年上網電價成績正面，政策推行前過去10多年私人可再生能源項目僅200個， 但過去2年已批出逾1萬個、 正處理1.2萬申請，預計落成後提供的可再生能源發電，與香港仔、鴨利洲、黃竹坑全部住戶用電量相若，亦是太古城的3倍。應對氣候問題，本港會更新香港氣候行動藍圖，爭取於2050年前實現「碳中和」。

減排方面，為改善空氣質素，環境局將推出本港首份電動車普及化路線圖，為停售傳統燃油私家車籌劃目標，亦會更新香港清新空氣藍圖。

減廢方面，環境局推出積分計劃, 不只以往的三色回收，亦包含四電一腦等回收；除現時9個綠在區區社區環保站，今年會再增設回收便利店及流動回收點，希望覆蓋18區。他強調，垃圾收費是「火車頭」，可推動各界實踐回收，而廢紙佔目前最大比例，佔2成多，除早前推出的全港廢紙收集回收服務，透過資助令全香港廢紙業得到更好支持，穩定長遠發展，政府亦計劃在屯門環保園設立現代化紙漿生產設施。



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記者：蘇文軒