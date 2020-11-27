【施政報告2020】港府為輪候公屋逾3年者提供現金津貼　羅致光稱在職家庭津貼將配合於稍後公布

▲ 勞工及福利局局長羅致光（中）出席《2020年施政報告》相關措施記者會。（湯炳強攝）

特首林鄭月娥日前發布任內第四份《施政報告》，勞福局局長羅致光形容社會福利安老及福利設施缺地缺人，今年將會有明顯突破，將於不影響可建屋單位數目前提下，於資助房屋規劃撥5%可建築面積，建有關安老等社會福利設施，以長遠舒緩福利設施缺地問題，當局未來將與運房局及發展局商討。

就《施政報告》提到，運房局預計明年7月起向約9萬名輪候公屋逾3年的合資格市民提供現金津貼，羅致光提到在職家庭津貼亦會作出配合，提供予未有領取運房局現金津貼的非公屋住戶，詳情會稍後公布。

報告又提出，身體健全的綜援申請人的保險計劃現金價值獲豁免計算為資產，為期一年。羅致光稱，失業人士申領綜援計劃當中，成人資產上限將加倍，安排會延續至明年5月31日；而過往有政黨提及考慮將保險計劃現金價值豁免，不當作資產部分的建議亦已獲政府接納，有關安排將與居自住物業者申請綜援一樣，保險計劃現金價值於首年不計入資產，以予申請人短暫作為過度安排，協助度過困難。

就法定產假額外增加4個星期， 羅致光表示有關法例將於12月11日刊憲生效，如預產期於12月11日後可享額外4個星期產假，有關薪酬的發還機制已委任代理人協助，料明年初可發還予僱主。

他又指，法定假期由12日增至17日的準備工夫已展開，勞顧會將商討已何執行，政府亦已將建議交予勞顧會，並展開法例修訂工作，適當時間交予立法會審議。

羅致光續指，取消強積金對沖的安排工作仍於進行中，因涉複雜、涵蓋面多，亦觸及不少法例修訂，港府將會為2018年施政報告提出的方案簡化，希望方案更易被公眾理解，於日後推行方案或將法例交予立法會時可獲盡快通過。

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責任編輯：陳正怡