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【周星馳于文鳳案】周星馳庭外巧遇陳玉娥　男影迷庭外索簽名被考《長江七號》第一句對白

社會 14:28 2020/11/27

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周星馳庭外巧遇陳玉娥

影星周星馳遭前女友于文鳳追討逾7,000萬分紅案，今（27日）於高等法院續審。周今續到高等法院作供，身穿西裝結上領帶的男影迷，於早上休庭時，手持《西遊伏妖篇》電影戲票向周星馳索取簽名。周星馳表示「遲啲先」，男影迷則未有罷休，哀求周星馳替他簽名，並指自己「第一套戲睇《長江七號》」。周即場考考男影迷，問及《長江七號》第一句對白，男影迷沉默了一會，周星馳隨即笑言「攞返個簽名來」。

男影迷成功向周星馳取得簽名。

周星馳今天第3天到高等法院作供，早上休庭期間，記者向周星馳索取卡片，周表示「聽日呀，聽日我都來」，記者提醒明天是星期六，周妙語「你唔俾我聽日嚟㗎」，記者反問周是否真的會到法庭，周不禁失笑。

曾參選立法會的陳玉娥此時突然出現，問及周星馳是否認得她，周遲疑一會「化咗灰都認得你，你咪以為你戴住口罩，無人認得你」。

此時，身穿西裝及結領帶的男影迷突然「閃」出，小聲及帶點害羞請求周星馳「星爺，可唔可以幫我簽個名呀」，周表示「一陣先啦」，其後再有一名內地女「粉絲」突然向周星馳表示「好鍾意你，我特登過嚟睇你」，女「粉絲」表示自己從內地來港讀書及工作，周星馳反問「通關嚟咩」。

默默站在一旁的男影迷仍未罷休，再三向周星馳索取簽名，男影迷自言「睇過《西遊記》」，並遞上一張由周星馳監製的《西遊伏妖篇》戲票存根，要求周星馳簽名，周星馳應記者要求接過存根，還小影迷心願。

周星馳為小影迷Bosco簽名。

男影迷得償所願後，再向周表示「我第一套戲睇《長江七號》」，周隨即出題考考小影迷，「《長江七號》第一句對白係乜」，小影迷沉默一會，未能作出回答，周星馳即表示「攞返個簽名嚟」，惹來全場人士哈哈大笑。

男影迷表示一直很崇拜周星馳，他指2017年曾見過他，今次再見面形容他「真人好nice」，戲內的周星馳比較「搞笑」，他自言曾經任臨記。被問及是否想周星馳贏官司，男影迷指留待法庭處理。

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記者：林育慧

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