【施政報告2020】民政事務局推1億元青年創業計劃　助4,000青年創業

▲ 民政事務局局長徐英偉。（資料圖片）

民政事務局局長徐英偉今日（27日）闡述《施政報告2020》其政策範疇的相關措施，疫情下許多市民無法工作，民政事務局已預備批出約1億元，推出「青年創業計劃」，資助10多個非政府機構，為200家青年創業企業提供資助，以及向約4,000名青年提供創業服務，而廣東及各大灣區城市已同意支持計劃，並會提供共享工作基地，並讓香港青年享有與內地青年相同的待遇和支援。

政府亦會邀請青年發展委員會提升今輪「粵港澳大灣區青年創業資助計劃」的資助額，以資援更多青年初創企業。政府稍後亦將成立「大灣區香港青年創新創業基地聯盟」，邀請粵港兩地機構，包括大學、非政府機構、科研單位及創投基金等，以建立一站式平台，支援香港創業青年。

政府亦會在疫情穩定後重新推出內地及海外青年實習計劃，並構思如何優化及擴展部分項目如內地專題實習計劃，例如故宮、中科院及四川卧龍等計劃。

此外，民政事務局將牽頭成立跨部門專責小組，成員包括創新及科技局、商貿經濟發展局及教育局代表，推動有關界別向「藝術及體育發展基金」、「創新及科技基金」、「電影發展基金」及「創意智優計劃」等申請撥款，進行科技與藝術互融的發展和推廣計劃，基金預留合共1億元，政府亦會提供場地和配套作藝術科技實驗用途。

徐英偉提及，預計2023年落成的東九龍文化中心，希望可提供藝術科技的試驗場地，營造視聽上的新效果，藝術家亦可透過網上直播呈現給觀眾。

體育方面，當局亦會繼續藝術及體育發展基金的體育部分，資助運動員備戰東京奧運及殘奧，體院擴建的前期工程亦已開展。2019年開展的啟德體育園工程則預計於2023年竣工。

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責任編輯：馮琪雅