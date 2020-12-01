5G未來無限可能 中國移動香港積極推動大灣區智慧城市群發展

透過4G網絡下載片長1小時的4K影片，可能需要3至5分鐘；而配合5G網絡的應用，下載時間不消10秒，難怪5G會令大家趨之若鶩！2020年是5G元年，中國移動香港（下稱中移香港）作為擁有全港最多5G頻譜的本地流動網絡營運商之一，對拓展5G科技當然不遺餘力，早前更將今屆「中國移動OneNET物聯網創科比賽」大灣區賽區事的主題定為「5G未來無限可能」，期望從商界起動，把5G普及至社會每一個角落，全力打造「香港智慧城市」。

中移香港舉辦的第三屆「中國移動OneNET物聯網創科比賽」大灣區賽區賽事，共有超過50隊參賽隊伍參加，日前公布最後4強，他們除可獲得合共20萬港元的現金作為扶植奬勵外，大會更向他們頒發由中移香港設立的「最具潛力發展大獎」，並同時簽署合作協議，為雙方合作邁出第一步。

5G科技融入生活

中國移動香港董事兼行政總裁李帆風於出席「中國移動OneNET物聯網創科比賽」大灣區賽區四強及最具潛力發展大獎頒授儀式致辭時表示：「中國移動香港多方並行逐步將5G技術及創意科技融入市民生活，當中包括於商場舖設5G基建、首幢5G智能大廈及5G網聯無人機應用等，讓大眾親身感受到5G科技看似遙不可及，實際卻與我們的生活息息相關，不論是起、居、飲、食，5G科技將可在不同層面上，優化我們的體驗，大大提升我們的生活質素。」

活動後，李帆風更與在場人士分享5G科技令無人機可以發揮更大功效，例如幫助消防人員拯救行山失蹤人士工作，「透過5G科技控制無人機，可以更穩定更快捷地傳送影像，即使在險峻位置，無人機亦可迅速抵達，配合紅外線科技，即使在夜晚亦可以進行搜索工作，把握救人黃金時間。」

入選4強各展所長

今屆「中國移動OneNET物聯網創科比賽」大灣區賽區賽事從超過50隊的參賽隊伍中選出的最後4強，他們分別來自不同行業，包括萬迅科技有限公司、碳世界有限公司、廣州歐米區塊鏈科技有限責任公司，以及庫醇科技有限公司。以下為4強公司及其獲獎項目簡介：

萬迅科技發展的物聯網數據平台及傳感器，能以IOT作大數據平台，通過視像數據分析，在物業管理方面可以快速偵測溫濕度、漏水及空氣質素等，提升管理水平。





在環保大趨勢的年代，綠色科技企業碳世界今次獲獎的項目為5G智能回收機，當用家把回收物放進回收機時，內置的攝影機會拍下影片，並會透過API傳送到雲端作出判斷以及回送結果，以5G技術可以減少上傳和下載的時間，同時可作遙控監察工作。





庫醇科技的全球首創 5G人工智能雲端酒窖管理系統，能做到智慧安防等數字化無感管理，只需添置智能IoT設備更可應用在一般家用式酒櫃、私人酒窖或商用貨倉上，為品酒人士帶來更妥善安全的貯酒方案。





至於因身處內地而未能出席是次頒授儀式的廣州歐米區塊鏈科技的歐米區塊鏈物聯網應用，為物流業在貨品流轉及交易過程中，對信息以及憑證交易有公開透明性需求的流程做區塊鏈改造，全面提升效率。

（特約）

