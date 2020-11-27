【Black Friday】15 國亞馬遜員工聯合抗議　要求重視勞工權益

▲ 全球各地的亞馬遜（Amazon）倉庫工人以及勞工團體、環保組織表示聯合在一年一度的黑色星期五（Black Friday）進行一系列抗議、罷工等行動，以「#MakeAmazonPay」為主題提出訴求。（法新社資料圖片）

美國以至歐洲的傳統購物旺季來臨，全球各地的亞馬遜（Amazon）倉庫工人以及勞工團體、環保組織表示聯合在一年一度的黑色星期五（Black Friday）進行一系列抗議、罷工等行動，以「#MakeAmazonPay」為主題提出訴求，要求亞馬遜尊重工人參與工會活動的自由、停止規避稅法，並承諾達到更高的環保標準。

該聯合行動在美國、英國、巴西、法國、墨西哥、西班牙、法國、比利時、德國、盧森堡等 15 國的亞馬遜供應鏈同步進行，其中多達 3,000 名的工人將於德國的 6 個亞馬遜倉庫進行罷工，生產衣服在亞馬遜平台銷售的孟加拉工人將展開抗議行動，也有工會成員及環保組織將在亞馬遜於盧森堡的歐洲總部外遊行。

由 39 個簽署參加 #MakeAmazonPay 的組織發出的聲明指，亞馬遜在疫情期間業務量飆升，成為市值上兆美元的公司，創辦人兼行政總裁貝索斯（Jeff Bezos）更是全球首位身價突破 2,000 億美元（約1.56萬億港元）的富豪，不過在另一方面，亞馬遜倉庫工人就要冒著生命危險工作，並且只獲得短期加薪。而亞馬遜與所有大型公司的發展一樣，如果沒有經歷許多人的共同努力，是不可能成功的；並且抨擊公司未回饋幫助它成長的社會，更於全球躲避稅收。

聲明還呼籲亞馬遜提高倉庫工人的工資，包括返還與疫情相關的危險工資，並在疫情期間提高工資。此外，也要求該公司承諾提前 2030 年達到碳中和（亞馬遜的目標則是 2040 年），停止監視工人以及工會組織，在實際經濟活動所在的國家繳納全額稅款，並確保用戶隱私與數據使用方面的透明度。

不過亞馬遜盧森堡總部發言人 Conor Sweeney 就回應指，行動是由誤導或私利的團體提出的一系列錯誤主張；並反駁指該企在支持消費者、客戶方面擁有良好的紀錄，包括提供安全的工作條件以、15 美元最低工資及良好福利，發表對抗氣候變遷的「氣候宣言」（Climate Pledge），更於全球支付超過 50 億美元的稅款。

此外，亞馬遜最新宣布，已規劃向購物季期間忙碌的一線員工提供特殊獎勵，並為12月工作的美國全職員工提供額外的300美元（約2,325港元）花紅，兼職僱員則可獲得 150 美元（約775港元），花紅總額將達 5 億美元（約39億港元）。

責任編輯：張寶燕