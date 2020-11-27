【叱咤樂壇】陳奕迅謝安琪被飛出五強 姜濤鄭中基爭我最喜愛男歌手
娛樂 15:27 2020/11/27
商台於明年1月1日會展復辦實體頒獎典禮，日前樂迷已可透過網投票選出「我最喜愛」三個單位的候選人名單，今日商台公布三大獎項的最後五強名次，陳奕迅、謝安琪、Gin Lee等無緣入選五強。
「叱咤樂壇我最喜愛」投票已於11月23日中午12時正式展開，樂迷一人一票為依據，投票選出「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手」、「叱咤樂壇我最喜愛的女歌手」及「叱咤樂壇我最喜愛的組合」最後五強。
今日公布名單如下:
男歌手︰林家謙、姜濤、許廷鏗、陳卓賢、鄭中基
女歌手︰AGA、Serrini、方皓玟、林二汶、衛蘭
組合︰Dear Jane、Dusty Bottle、ILUB 艾粒、MIRROR、RubberBand
早前公布的「我最喜愛男歌手」的入圍名單中，因已離世17年的張國榮，惹來不少網民質疑，指為噱頭而消費離世的偶像。
「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手、女歌手及組合」最後一輪投票將於下星期一(11月30日)正午12時至12月4日正午12時繼續進行，而是次三大獎項結果將於2021年1月1日《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》當晚揭曉！
撰文 : TOPick柴犬出動