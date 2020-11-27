【開倉優惠】德國寶九龍貨倉陳列品及示範機1折起　浴室掛牆電暖爐減至$398【附優惠詳情】

▲ 德國寶九龍貨倉的季節電器陳列品及示範機1折起！（圖片由德國寶提供）

期待已久的德國寶九龍貨倉於11月27至12月20日期間舉辦終極開倉活動，多款季節電器、陳列品及示範機低至1折起，當中包括轉季必備的人氣浴室掛牆電暖爐及迷你陶瓷暖風機。TOPick為大家介紹精選必搶家電！

由於德國寶家電維修及客戶服務中心（小型電器）將於12月初遷往三湘九龍灣貨運中心， 現址九龍貨倉舉行終極開倉清貨，大家有機會找到幾乎全新的陳列品及示範機，把握機會入貨了。

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第一擊季節電器清倉由11月27至12月3日舉行，包括可天花、窗口及掛牆安裝的多功能浴室乾衣暖風機(HTB-916)（陳列品）、 小巧速熱不乾燥的直立式搖擺暖風機(HTF-420)（陳列品）、煮食超快超慳電壓力煲 超級全能飯煲(URC-14)（陳列品）、IP24 防水設計適合浴室使用的浴室掛牆電暖爐 (YW-18B)（陳列品），以及各款熱水器及$1#冷氣。

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開倉期間，凡購買指定型號冷氣，即可以$1#換購多一部指定型號 冷氣！數量有限，每日限量5套，售完即止！

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凡購買兩件或以上產品折實價滿$1,000，即可額外享全單9折的折上折優惠，抵上加抵！（3折或3折以下產品不適用）

德國寶九龍貨倉終極開倉詳情

日期：2020年11月27至12月20日

時間：上午10時至下午7時

地址：香港九龍九龍灣啟興道1-3號九龍貨倉10樓（牛頭角站 B6 出口）

付款方法：現金或信用卡（購物滿$1,000 方可使用信用卡）

全新德國寶家電維修及客戶服務中心 (12 月 7 日投入服務) 地址：九龍大業街 59 號三湘九龍灣貨運中心地下B室

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責任編緝：王芷瑩