3個月大女嬰倒斃家中父否認謀殺　母指「無諗過先生會咁做」

▲ 死者母親盧殷童。（資料圖片）

3個月大女嬰疑被獨留在元朗村屋住所，被母親回家後揭發女嬰倒斃床上，父親否認謀殺，今（27日）於高等法院續審。死者母親供稱，她誕下死者後曾患輕微抑鬱症，2018年8月21日凌晨，她感到太大壓力，離家前往內地。盧指當時曾感擔心，但指「無諗過先生會咁做」，稱回家後便發現死者身亡；控方另指同日下午約4時半，被告曾whatsapp女嬰照片給盧，指「媽咪快啲返嚟，我同爸B都等緊你返嚟㗎」。

被告張應輝（42歲）否認謀殺罪，控罪指，被告於2018年8月22日在香港謀殺張嘉雯。

死者母親盧殷童今續作供，盧供稱，在死者出生前，她與被告相處良好，惟誕下死者後不久，兩人經常就家庭瑣碎事爭吵，而被告則於死者出生14天失業。盧指有時感到疲累，想要休息，便著被告照顧死者，但被告有意見，例如被告只顧打電動，兩人便爭吵。

惟盧亦供稱，被告當時亦關心死者，例如死者身體不適，著被告一起去找醫生診治，被告亦會陪伴。盧又指她產後確診輕微抑鬱症，醫生亦有處方藥物，被告亦知悉此事，但盧指不會影響小朋友，是她自己情緒問題。

盧續供稱，2018年8月21日凌晨3時53分，她因為沒有自己私人時間，須長期照顧死者，感到太大壓力，無法承受，她遂離開了住所，而當時死者正在嬰兒床上睡覺。她其後前往內地及租住賓館，指因為不想被人尋找到。

盧又承認自己沒有知會被告，指她不想告訴被告，指因為「同佢（被告）嗌交，唔想同佢講野。」，又指經常吵架，但稱與死者無關。

控方問及盧，當時留下死者給被告照顧，有否感到擔心。盧供稱有擔心過，但指「無諗過先生會咁做」。盧一度落淚，指她回家後便發現死者身亡。

控方展示盧離家後，被告whatsapp盧的訊息，指於2018年8月20日，盧曾經在晚上外出，並於8月20日晚在朋友家中過夜，而盧曾向被告指想重新到社會上工作，被告則回覆盧指「成日出去玩，無湊個女，你出返去做嘢，更加唔會理個女」。盧確認whatsapp內容。

控方續展示被告於2018年8月21日向盧發送的whatsapp訊息，被告於當日早上約10時whatsapp問盧的去向，被告又指出當日要和死者覆診。盧確認內容，並解釋覆診是普通檢查，由醫生檢查嬰兒成長。盧承認自己忘記覆診一事。

控方又展示whatsapp內容指，當日下午約4時半，被告曾發送1張死者的照片給盧，而圖片標題則指「媽咪快啲返嚟，我同爸B都等緊你返嚟㗎」。盧確認whatsapp內容，但稱當時沒有看到訊息，其後再度在庭上哭泣。今午續審。

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記者：王仁昌