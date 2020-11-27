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【換廚具】APITA+UNY+千色Citistore買滿$50儲印花　低至2折換購美亞Circulon廚具【內附詳情】

休閒消費 15:39 2020/11/27

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熱門 施政報告2020 超市大搜查 防敏 港大藏屍案 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮

APITA、UNY、千色Citistore及OnCitinet網上購物平台，推出美亞廚具Circulon系列印花換購活動。（超市提供）

各大超市不時推出印花換領產品活動，最近APITA、UNY、千色Citistore及OnCitinet網上購物平台，就推出全新的「美亞廚具Circulon系列印花換購活動」，獨家換購多款美亞精美廚具產品。

由即日起，凡於APITA、UNY、千色色Citistore及OnCitinet網上購物平台消費淨值滿$50（以單一機印發票計算），即可獲發印花 1 枚，滿$100則可獲印花2枚，如此類推。儲夠指定數量印花，就可以低至2折價錢換購美亞廚具Circulon系列產品。

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另由2021年1月11日起，顧客更可於門市換購3款新年特別版廚具。而同日起，凡在「美亞廚具Circulon系列印花換購活動」中換購任何兩件廚具，更可獲Circulon尼龍鑊鏟1隻。數量有限，換完即止。

印花由即日起至2021年2月28日期間派發，所有產品必須於2021年3月7日或之前換購。

美亞廚具Circulon系列印花換購活動
換購地點：APITA、UNY 及千色Citistore各店舖
印花派發日期：即日起至2021年2月28日
換購日期︰即日起至2021年3月7日
新年特別版換購日期：2021年1月11日至 2021年3月7日

記者︰黃依情

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