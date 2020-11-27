【施政報告2020】區議會首10月批出撥款數目按年減半　徐英偉指開會不少惟進度相差很大

▲ 民政事務局局長徐英偉。（湯炳強攝）

民政事務局局長徐英偉今日（27日）在施政報告記者會上未有主動提地區行政政策，他在答問時間時被問到是否無意推進相關政策，他指區議會是地區的重要合作夥伴及諮詢架構，強調議員須符合區議會條例及職能操作，並指今屆區議會過去開會不少，但其撥款進度跟2019年相差很大。

他引述今年首10個月數據顯示，區議會已批出2,000多項撥款，仍較上屆在2019年少2,800多個，又提及區議員經常不禮貌對待公務員，認為情況不理想，但他仍期待將來透過地區提高社區活動服務。

教育局昨公布高中通識科改革將增設內地考察活動，被問到有何活動適合中學生參與，徐英偉指以往每年政府不同政策局安排合共約7萬人到內地交流，據以往經驗反映，文化深度體驗、時間較長的活動參加者感受通常較深，亦有較多時間與內地締結的姊妹學校交流等，認為活動較長時間，能夠與當地人互相了解及感受當地文化等。

他提及政府在新一份施政報告提出，由民政事務局推出的「青年創業計劃」等，亦希望可以讓青年有更長時間交流與當地人交流，從中感受當地文化及發展方向。

更多有關施政報告2020的消息，【按此即看】

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：馮琪雅