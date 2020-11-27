涉闖港鐵站破壞認爆竊兩男候判　官斥行為類似暴動

▲ 案件今（27日）於區域法院再訊。（經濟日報資料圖片）

政府去年10月初訂立《禁蒙面法》，港鐵列車暫停服務數天，2名年輕男子涉經破窗闖進將軍澳港鐵站，其中1人以鐵筆破壞玻璃幕牆，另1人將梯子扔在路軌上，案件今（27日）於區域法院再訊，兩人承認入屋犯法罪，還押至12月11日判刑。法官練錦鴻指本案並非普通入屋犯法案件，更形容為行為「類似暴動」。辯方求情時指其中1名被告有躁鬱症，因看過示威片段中警方暴力對待示威者而情緒波動。

被告依次為侍應盧智聰（21歲）及無業男林俊（24歲），兩人原被控刑事損壞罪，控方早前改控1項入屋犯法罪，兩人今在承認控罪，控罪指兩人於2019年10月8日非法入侵港鐵將軍澳站，意圖非法損壞該建築物及站內任何東西。

案情指，政府去年10月訂立《禁蒙面法》，多個港鐵站設施被人破壞，其中將軍澳站自2019年10月5日至10月11日期間關站待修。

案發當日2019年10月8日，將軍澳站內閉路電視拍攝到，出口捲閘旁有由木板圍封的破窗，木板事前已遭人破壞，兩名被告經破窗進入站內，次被告手持鐵筆，到月台破壞玻璃幕門，並用梯子撞開幕門；首被告則手持錘子，並將錘子及梯子扔到港鐵路軌上，警方隨即到場並拘捕兩人。事件中，14道玻璃幕門遭破壞，維修費逾261萬。

法官練錦鴻觀看閉路電視片段後指，案件並非普通入屋犯法案件，更形容為「類似暴動」，並引用上訴庭就一宗旺角暴動案件的案例指，法庭須向漠視社會秩序的人判阻嚇式刑罰， 本案量刑起點應高於一般入屋犯法案的2年半監禁。

辯方求情時指，首被告無預謀犯案，事前因與此被告傾談，便到站內表達對社會事件的意見，最終以破壞方式表達訴求。法官則質問辯方，「要追求和平、自由、平等」，不明白被告破壞物品何以達到其訴求。辯方律師則解釋，被告現知道不應用破壞手法表達，並指被捕時頭部受傷縫針，已受教訓，被告犯案時20歲，望法庭考慮判以勞教中心。

辯方又指，次被告事發前已患有情緒病，包括躁鬱症、有自殺傾向等，他曾看過示威現場片段中，有警員以膝蓋壓著1名女示威者的頭部而情緒波動，並知道防暴警會乘坐港鐵列車到達示威現場，一時衝動下，在街上拾來鐵筆與鎚子，最終犯案。辯方律師強調站內無其他市民，與其他暴動情況有所不同。

法官將案件押後至12月11日判刑，期間為首被告索取背景報告，另為次被告索取2份精神科報告。

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記者：林欣樂