【2020聖誕節】K11 MUSEA舉辦藝術光影展　預約私人時段與逾170個發光小圓球打卡【附預約連結】

▲ K11 MUSEA舉辦藝術光影展，並設有私人時段觀賞《Globoscope》。（相片由K11 MUSEA提供）

K11 MUSEA在11月27日至1月3日以多元創意文化活現 A Very MUSEA Christmas Village，將亞洲首個、由法國 Collectif Coin 創作、曾於全球三大光影節日之一法國里昂燈光節亮相的《Globoscope》光影展示引入香港K11 MUSEA，是欣賞藝術及打卡的好去處。

發光小圓球

《Globoscope》在 2014年首現法國里昂燈光節、其後更在意大利、英國、及美國巡迴展示，今個冬日將登陸香港 K11 MUSEA。大家可以於公眾時段前來參觀，亦可預約私人時段《 Private Moment 》，與親友探索光影文化之旅。

《Globoscope》由超過170個同步發光的小圓球組成，將大自然與光影合而為一。參觀者可穿梭於夜光閃爍的小圓球，亦可遠距離欣賞小球發出的光影燈效，一顆顆發亮的小圓球成為組成風景畫的像素，隨著光影閃動，十分夢幻。

公眾時段：

5:30pm - 9:00pm / 10:00pm

每節時段 20 分鐘

每個登記名額，只限一個客人

12歲或以下小童無須登記，可親身前往排隊

每個登記名額最多可帶兩名12歲以下小童

每日設有少量限額供無預訂之客人親身前往登記

《Private Moment 》- 只限星期一至四

9:00pm - 10:00pm （每日只限 3 節）

每個登記名額可最多帶 9 位朋友

每節名額有限，先到先得

預約連結【按此】

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責任編緝：王芷瑩