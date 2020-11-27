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【2020聖誕節】K11 MUSEA舉辦藝術光影展　預約私人時段與逾170個發光小圓球打卡【附預約連結】

休閒消費 16:29 2020/11/27

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熱門 施政報告2020 超市大搜查 防敏 港大藏屍案 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮

K11 MUSEA舉辦藝術光影展，並設有私人時段觀賞《Globoscope》。（相片由K11 MUSEA提供）

K11 MUSEA在11月27日至1月3日以多元創意文化活現 A Very MUSEA Christmas Village，將亞洲首個、由法國 Collectif Coin 創作、曾於全球三大光影節日之一法國里昂燈光節亮相的《Globoscope》光影展示引入香港K11 MUSEA，是欣賞藝術及打卡的好去處。

發光小圓球

《Globoscope》在 2014年首現法國里昂燈光節、其後更在意大利、英國、及美國巡迴展示，今個冬日將登陸香港 K11 MUSEA。大家可以於公眾時段前來參觀，亦可預約私人時段《 Private Moment 》，與親友探索光影文化之旅。

《Globoscope》由超過170個同步發光的小圓球組成，將大自然與光影合而為一。參觀者可穿梭於夜光閃爍的小圓球，亦可遠距離欣賞小球發出的光影燈效，一顆顆發亮的小圓球成為組成風景畫的像素，隨著光影閃動，十分夢幻。

公眾時段：

  • 5:30pm - 9:00pm / 10:00pm
  • 每節時段 20 分鐘
  • 每個登記名額，只限一個客人
  • 12歲或以下小童無須登記，可親身前往排隊
  • 每個登記名額最多可帶兩名12歲以下小童
  • 每日設有少量限額供無預訂之客人親身前往登記

《Private Moment 》- 只限星期一至四

  • 9:00pm - 10:00pm （每日只限 3 節）
  • 每個登記名額可最多帶 9 位朋友
  • 每節名額有限，先到先得
  • 預約連結【按此

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責任編緝：王芷瑩

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