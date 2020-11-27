【施政報告2020】增法定假期至17日未取勞顧會共識　羅致光：籌備工作仍進行盼今屆立法會期完成

▲ （湯炳強攝）

本港新冠肺炎疫情肆虐衝擊各行業，港府表明無意推第三輪「保就業」計劃。勞福局局長羅致光強調新一份《施政報告》有數方面措施面對未來失業挑戰；而因應有多項檢視綜援等措施密鑼緊鼓進行，長者生活津貼整合工作將稍為放後時間進行，但強調仍有信心可於本屆政府完成。

勞福局局長羅致光今日出席《2020年施政報告》相關措施記者會時，被問及未有新一輪「保就業」計劃，受影響行業及後再無支援。他回應稱新一份《施政報告》有數方面措施面對未來失業挑戰，包括提供就業機會、轉業加強再培訓，及為面對經濟困難的基層加強綜援等安全網等。

他稱，長者生活津貼整合工作仍進行中，惟因應有多項檢視綜援等措施未來大半年仍密鑼緊鼓進行，承認長者生活津貼整合工作將放到最後時間進行，現時未有時間表，但有信心可於本屆政府完成。

至於勞顧會未就法定假期增至17日取得共識，羅致光表示已將建議交予勞顧會，即使未可短期內有共識，籌備法例草案工作仍持續進行，希望可於今屆立法會期內完成。

至於鼓勵港青到大灣區就業是否與吸引專才來港有牴觸，羅致光形容兩項目非互相排斥，從灣區角度而言勞工愈流動就愈可有雙嬴局面，又以工作假期計劃為例，部分人到外地工作假期或會留於當地工作，但有人於外地工作一段時間後，會更珍惜在港工作機會，同時有人到港工作假期後或會留港工作，「不是2000人走咗上去(大灣區)就少了2000人」，形容不是單向思維，又強調灣區發展屬未來機遇，如准予港青掌握未來機遇是好重要。

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責任編輯：陳正怡