天水圍晴海樓一單位遭爆竊失逾36萬元　警拘29歲貨櫃場工人

▲ （曾秋文攝）

警方本周三（25日）於屯門拘捕一名男子涉嫌爆竊， 涉案損失包括36萬元現金、一隻價值5,000元手錶及一個夾萬。

警方指，案件發生在11月19日，一名獨居男子下班後回到天水圍天晴邨晴海樓住所，發現屋內凌亂，有搜掠痕跡但大門沒有被撬，而置於屋內客廳一個內藏36萬元現金，及一隻價值5,000元手錶的夾萬不知所蹤，於是報警求助。

警方接報後將案件交元朗刑事調查組，及天水圍分區特遣隊跟進，探員翻看大廈閉路電視，發現拍攝到一名男子在案發時手推著方型大箱離開大廈。警方經過情報分析及背景調查後，迅速鎖定一名男子身份及其涉案車輛，其後於11月25日下午4時，在男子屯門工作地點外將其拘捕， 其後在被捕男子私家車內起回2萬元涉案現金， 並在男子住所檢獲犯案時衣物。

被捕男子29歲本地人，報稱貨櫃場工人，警方調查後得知，被捕人為受害人同事，較早前偷去受害人家中鎖匙作犯案用。案件現交元朗刑事調查隊第1隊跟進。

元朗警區情報組督察陳嘉曦呼籲， 爆竊案屬嚴重罪行 ，一經定罪最高可被判監14年，市民切勿以身試法。

記者：曾秋文