曾國衞被指聽取施政報告睡著　張建宗解話︰或太疲累

▲ 曾國衞（右）被指，聽取施政報告時打瞌睡。（經濟日報資料圖片）

新一份施政報告已於前日公布，但特首林鄭月娥在立法會發表施政報告時，會議廳內的個別議員、官員欠專心，例如政制及內地事務局局長曾國衞就被指睡着。政務司司長張建宗今日為對方解話，稱只屬個別事件，可能對方太疲累。

張建宗今早出席電台節目時，有聽眾不滿官員及議員不專心。張建宗認同情況不理想，但只是個別事件，在約五十人中，只有一、兩人出現有關情況。其說法令聽眾更不滿，強調翻查報章就知道，絕對不止是一、兩個人的行為。

節目主持人其後亦追問，曾國衞當日打瞌睡一事，張建宗表示，不認為對方是故意，可能是太疲累，需要舟車勞動、公務繁重。

當日林鄭月娥花逾2小時宣讀施政報告，期間曾國衞被拍下閉目休息，經民聯金融服務界張華峰，就被發現安排交收大閘蟹、行會成員李國章則在玩數獨遊戲。

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