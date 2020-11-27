【新冠肺炎】瑪嘉烈醫院兒科護士初步確診　護士無病徵當值曾照顧過4名嬰兒

▲ 瑪嘉烈醫院兒科護士初步確診。

本港新冠肺炎疫情急速惡化，今日（27日）新增92宗確診個案，包括3宗輸入個案及89宗本地感染，其中17宗為源頭不明個案，72宗與其他個案相關，58宗與歌舞群組相關。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，患者年齡介乎2歲至83歲，49男43女，其中23宗是由社區檢測中心找出。

醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲指，瑪嘉烈醫院一名兒科護士初步確診，該名護士近日沒有照顧過確診病人，但他曾接觸一位於11月25日確診的病人，當局正調查他是不是密切接觸者。她指，護士的小朋友及其本身曾與確診病人，在沒有佩戴口罩的情況下接觸，因此當局認為該名護士並非院內感染。

她又指，該名護士沒有病徵，昨日上班時接獲通知，指其小朋友需入住檢疫中心，他在留深喉唾液後確診。她強調該名護士在工作時有佩戴合適防護裝備，曾照顧4名嬰兒，均被列為密切接觸者，測試結果均呈陰性，他們會在瑪嘉烈醫院做檢疫。

另外，一名醫院同事因曾與該名護士一同用膳，故被列為密切接觸者，其檢測結果亦為陰性。至於有關病房曾有20名嬰兒入住，但均沒有與該名護士接觸，其中7人已出院。院方為謹慎起見，已通知有關人士做病毒檢測；而同一病房有50名醫院同事已被安排作檢測，至今各人的檢測結果為陰性；有關病房亦已完成大清潔並暫停接收新症。

醫管局新增101宗呈報個案，再多13名病人出院，累計5312名確診及1名疑似病人出院，現時495名確診病人在20間醫院及亞博社區治療設施留醫，6人情況危殆，6人情況嚴重，其餘483人情況穩定。公立醫院負壓病床開放1138張，使用率為68.5%；負壓病房618間，使用率為70.6%。

庾慧玲表示，現時醫管局的最新個人防護裝備儲存量，至今共有6,300萬個外科口罩、640萬外科呼吸器、810萬件保護衣，1,080萬個面罩，有關裝備可足夠使用6個月。

明日（28日）起將增加5間社區檢測中心，包括荔景社區會堂、屯門兆麟社區會堂、粉嶺和興社區會堂、坑口社區會堂以及油塘社區會堂。詳情即看：【下一頁】

明日（28日）至12月11日期間的14日內，註冊醫生或有限度註冊醫生可強制懷疑已感染新冠肺炎病人做檢測。詳情即看：【下一頁】

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記者：郭詩詩