【飲食速報】東海堂x日本甜品界鬼才和泉光一　推出全新日本星級蛋糕及甜點系列

▲ 東海堂聯乘日本獲獎甜點師和泉光一，推出Japanese Star Pastry Series日本星級蛋糕及甜點系列。（東海堂提供）

東海堂Arome Bakery Room最近與日本著名甜點師和泉光一先生，聯乘推出全新的「Japanese Star Pastry Series」日本星級蛋糕及甜點系列。整個系列的配方是由和泉先生主理，由構思蛋糕造型至食材配搭均一手包辦，以精致甜點迎接冬日。

和泉光一師傅出生於1970年代的日本和菓子世家，父親及祖父皆為菓子匠人，耳濡目染下，自細對甜點製作產生濃厚興趣。經過多年學師後，於2005年贏得世界朱古力大師賽，成為首位獲此項殊榮的日本人。

後來他亦於2006年及2008年獲得「世界烘焙甜點錦標賽冠軍」，在日本烘焙界被譽為精通日歐式甜點的鬼才。他曾在Salon de The Cerisier擔任西點主廚多年，2012年更在東京涉谷區開設個人品牌旗艦店Asterisque，吸引一眾食客慕名而來。

▲ 日本殿堂級甜點師和泉光一先生，屢獲殊榮，被譽為日歐式甜點鬼才。（東海堂提供）

這次聯乘東海堂推出的「Japanese Star Pastry Series」日本星級蛋糕及甜點系列，和泉師傅選用多款日本高級食材製作一系列蛋糕，包括有北海道鮮忌廉、德島和三盆糖及日本各種果蓉等，融入時尚的日歐風格蛋糕中，每日限量新鮮製作。

亮脆花火 (11月30日推出)

即柚子草莓慕絲杏仁脆餅蛋糕，賣相猶如藝術品，外層鋪上清新青檸及杏仁脆餅，內層則有濃香日本草莓果蓉及日本柚子果蓉，再配搭爆炸糖及特製杏仁脆餅餅底，味道獨特，簡潔典雅。

▲ 亮脆花火 $279/1磅（東海堂提供）

果香白月

即白桃荔枝慕絲杏仁脆餅蛋糕，蛋糕以漸變粉紅噴沙營造出誘人外表，綴以新鮮紅桑子，果香四溢。

▲ 果香白月 $279/1磅（東海堂提供）

蜜瓜丸玉

即和三盆糖蜜瓜鮮忌廉蛋糕，以幼滑北海道47%鮮忌廉配以醇香清甜的日本德島特級和三盆糖，再飾上鮮甜蜜瓜丸玉及白羽毛朱古力，輕盈滋味。

▲ 蜜瓜丸玉 $269/1磅（東海堂提供）

紅莓柚子檸檬蛋白撻

蛋白撻仿如雪山般，加上日本柚子、瀨戶內檸檬、鮮香紅莓層層相間，每層都充滿著驚喜。

▲ 紅莓柚子檸檬蛋白撻 $34（東海堂提供）

記者︰黃依情