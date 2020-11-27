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【天王爸爸】郭富城爆家人全部講普通話　城城安排老師上門教妻女廣東話

娛樂 16:25 2020/11/27

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熱門 施政報告2020 超市大搜查 防敏 港大藏屍案 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮

郭富城跟太太對女兒教育有共識。

天王郭富城擁有幸福家庭，兩個女兒十分可愛，暖爸城城對兩女的教育亦十分著緊，早前郭富城在中環出席銀行品牌代言人活動，席上便談及個人理財心得，以及作為父親如何為女兒準備未來計劃。

郭富城出席銀行活動時透露，跟太太方媛對女兒的教育有共識，會安排兩女有更多學習機會。

城城早前出席銀行活動。（東星圖片）

跟太太對女兒教育有共識

城城坦言現時疫情反覆，女兒仍讀幼稚園，若停課相信影響不大，健康安全最重要。

他自言家人在家都講普通話，只有自己一個講廣東話，故近期妻女留在家中時，會安排補習老師上門教授廣東話及英語，培養語言能力，太太方媛可以陪女兒上堂，順道學習廣東話，太太亦很努力學習。

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郭富城為銀行活動任代言人拍攝廣告短片，片中出現小女孩扮演其女兒，城城笑道真實中暫不考慮自己囡囡演出，因女兒還小，再長大就未知。

【天王理財】郭富城喜收藏名車作保值　城城為兩女做好教育+醫療基金

方媛以往也曾展示粵語教材。（取自IG）

他又指大女兒遺傳了演藝細胞，很有表演欲，試過有次駕車時，女兒不停唱《對你愛不完》，令城城大為高興。

作為父親，郭富城指已為女兒日後生活及發展做好準備，表示已做好教育及醫療基金。

撰文 : TOPick柴犬出動

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