【親子好去處】聖誕帶兩兒親親大自然 陳凱琳：家人健康是最好的聖誕禮物

▲ 陳凱琳計劃聖誕帶兒子親親大自然。

兩子之母陳凱琳出席昂坪360與FILA兩大品牌聯手舉辦的「360 Winter FILAland」冬日嘉年華，她稱今年受疫情影響無法到外地旅行，雖然即將來臨的聖誕節要繼續逗留香港，但她已經計劃好帶兒子和家人到昂坪過綠色聖誕節，讓兩個兒子親親大自然。

Grace透露，「今年去不成旅行，原本打算與家人去Staycation享受假期。剛來到昂坪市集，第一時間已經好想帶家人一同前來，昂坪的環境好清靜、好大自然、好舒服，感覺就像在外地一樣，加上乘搭透明車底的『水晶纜車』，很有『飛』去旅行的感覺。現時大仔識跑跑走走，細仔出世後除打針外未曾出街，帶他們到昂坪可以呼吸新鮮空氣，親親大自然，過一個綠色聖誕節。」

說到聖誕禮物，Grace則指，只要一家人健健康康、安安全全，已經是一份最好的聖誕禮物，所以計劃12月帶同家人到昂坪享受聖誕家庭樂。至於送給兒子的禮物，Grace則笑言「聖誕禮物留給老公挑選」。

昂坪360與FILA兩大品牌聯手舉辦的「360 Winter FILAland」冬日嘉年華，於2020年11月27日至2021年1月3日在昂坪市集上演，融入FILA經典的「紅、藍、白」三色設計呈獻十大打卡玩樂點。嘉年華設有十大打卡玩樂點，四大打卡位結合纜車與冬日限定運動元素，可以盡情在飛躍滑雪板、冰曲街頭風、飄移飛雪車及聖誕滑雪場前打卡拍照。

至於六大攤位遊戲別具動感又刺激好玩，挑戰地壺對對碰、雪人層層疊、冰曲哥爾夫、籃球九宮格、閃電無影手及一球入洞，有機會贏取昂坪360．FILA聖誕主題禮品。Grace在加拿大生活多年，對地壺遊戲非常雀躍，更表示「我會不會太勁」，遊戲玩法與可以說是加拿大國粹運動的冰壺相似，在遊戲中得到60分便可贏得獎品，實力超班的Grace獲得120分，成功贏走獎品。

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Grace於2013年由加國畢業回港後，隨即報名參選港姐，更以大熱姿態奪冠。但原來她於港姐入圍面試前，曾與父母遊歷香港兼同遊昂坪360。相隔7年再次到訪，Grace形容

感覺很親切，剛剛想買postcard寄給父母，分享重臨昂坪360的開心回憶。而且兩次到訪的身份已經有很大轉變，第一次與父母一起，第二次已經結婚生子。

責任編輯：王明芳