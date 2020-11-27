【新冠肺炎】養和醫院7旬婦日前確診後過世2名醫護亦染疫　張竹君：醫院有小型爆發

本港新冠肺炎疫情反彈，今日新增92宗確診個案，89宗涉及本地感染，至今爆疫最大的歌舞群組再多58人確診，累計至今已367人感染。衞生防護中心傳染病處主任張竹君及醫管局總行政經理庾慧玲見記者，交代最新疫情。

張竹君表示，養和醫院出現小型爆發，一名77歲女子因自身疾病自8月中居醫院33樓單人房，期間曾有親友探訪；女病人於11月25日發燒，翌日出現氣喘，昨晚經院方檢測後初步陽性，病人及後過身，其一名曾探訪的家人23日出現不適求醫，將安排送院檢測。

與女病人同一病房有13名其他病人，而同一病房於11月23日後曾有30名醫院職員上班，包括數名參與搶救的醫生及護士；經檢測後當中2人初步陽性，包括一名曾參與搶救的員工。13名同房病人將於院內同層隔離，有關33樓會封閉，而有關職員及參與搶救工作的醫護需安排檢疫。

養和醫院昨晚（26日）表示，該院腎科透析中心一名72歲男病人，於11月24日接受新冠病毒測試，初步確診為陽性；患者在醫院求醫時未有透露其妻與跳舞羣組有關並已確診，檢測初步確診後並轉到公院時，他才說出有關情況。詳情請見【下一頁】

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記者：陳正怡