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避《神奇女俠2》導致《疑．媽》「唔準時」　公布新上畫日期為明年1月【有片】　

娛樂 16:24 2020/11/27

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《疑．媽》

由《人肉搜尋》（Searching）編導安尼遜查格提（Aneesh Chaganty）執導、金球獎視后莎拉寶森（Sarah Paulson）主演的電影《Run》，因為香港戲名玩食字稱為《疑．媽》，令影片早前一公布戲名即成網上熱話。

本來《疑．媽》定在12月17日上映，可是因為後來華納電影突然宣布《神奇女俠1984》（Wonder Woman 1984）提前推出，於12月17日在香港上畫，因此令《疑．媽》免分薄放映場次，決定「唔準時」改期推動。

今日（11月27日），香港有關方面宣布《疑．媽》上映日期，改為在明年1月7日上畫。

《疑．媽》在美國權威影評綜合網ROTTEN TOMATOES極罕100%好評推介。故事講高怡（姬拉艾倫飾）自幼體弱多病兼且雙腿不良於行，因此自出生起，就過著與世隔絕的生活；從衣、食、住、行，以至教育，都由母親戴安（莎拉寶森飾） 獨力一手包辦。

可是隨著年齡漸長，高怡開始厭倦被母全面操控的生活；更甚的是，她無意中竟發現，一直以來無微不至的照顧，不是單純出於母愛，而是包含著連串令她冷汗直流的暗黑秘密…

撰文 : TOPick柴犬出動

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