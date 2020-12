【創業追夢】港媽棄跨國企業高職圓作家夢　開出版社夥子女創作德育童書

小朋友喜愛閱讀終身受用,閱讀點創辦人Michelle Leung是一位媽媽,子女閱讀量保守估計已超過4,000本。兩年前她因孩子啟發,創立出版品牌,望同時推動原創、普及閱讀及公益,回饋社會。

育有一對13及11歲子女的Michelle,本在跨國教育企業擔任高層多年,兩年前毅然退下職場,創業並追逐兒時作家夢,自資成立出版品牌閱讀點,經由原創繪本、綫上閱讀平台等,讓更多孩子能進入閱讀世界,而培養子女閱讀興趣一直是她努力的目標,今天已見到成效。

▲ Michelle希望把出版書籍的工作融入慈善,可以幫助基層兒童。(湯炳強攝)

兒時經歷無私的愛

「閱讀點」至今更捐贈了近15,000本圖書予中港兩地機構。Michelle謂構思這平台時,一早已希望有慈善意義,她回想自己兩歲時父母曾把她交託一個愛心家庭代為照顧,對方視她如己出,直至長大,仍跟這家人保持密切關係,如同多了一個家,小學時更以兩位「哥哥」為榜樣,學習他們對人有禮及自律,例如放暑假應要備定新學年課程,也是受哥哥們影響。她很感恩受這家人影響,明白施比受更有福;13歲左右她到加拿大升學,已是非常獨立,在當地跟弟弟一起住,須同時讀書及照顧弟弟。最深刻是放假時搭車2小時去唐人街,買一份華僑日報自修中文。

她謂20年來,工作上也一直全力以赴,生B後兼顧工作和湊小朋友,曾試過出差英國時,因中泵奶器壞了,一落機須張羅泵奶器,非常著急,因害怕沒法揼到奶回港餵哺女兒。

直至兩年前她發現自己有膽石,要施手術割取全個膽,也反思是時間要休息一下,在思考人生下半場的路向時,萌生創業念頭,更因此緬懷到幫到自己成長的家人,以及最熱衷的事情:閱讀。

其公司在2年內已成功推出多冊童書,Michelle謂,由於過往的工作常需周遊列國,令她包容不同文化,加上自幼閱讀量廣,故創作童書時可以跳出框框。

閱讀點現以品格主題為主打,實體書除了在主流書店有售,也會錄製有聲書,讓小朋友在網上聽書,為只為讓更多兒童,包括基層小朋友,可以在閱讀中吸收正能量。

她笑謂經營出版這一個天地,相比之前,為工作打拼,是完全不同的滿足感。

化孔子八德為童書

她最近製作的《做人的基石》,是透過連串既有趣又驚險的故事情節,在每個冒險旅程中採集8塊「基石」書本,去領略孔子八德,包括孝、悌、忠、信、禮、義、廉、恥等價值觀。

當中《禮 Courtesy》的其中一個人物造型,也聽取了弟弟建議,用他很喜歡的一位動漫人物作原型去創作,並用回小朋友喜歡的遊戲世界作場境,讓小朋友遇上反派人物「鹵莽博士」,由他演繹失去禮節的後果,把抽象的禮講得有趣、講得明白。

▲ 《孝 Filiation》有多個故事穿越,左頁是用一對子女真實生活的照片作藍木再創作,右頁是他們走到未來,跟父母相遇。(湯炳強攝)

早前她亦同時捐贈了100套《孩子是百寶箱》予國際培幼會(香港)進行守護兒童工作時使用,故事是以國際培幼會守護兒童的安全守則「No! Go! Tell! 」作為靈感創作,Michelle與創作團隊花了超過一年時間設計,須從資料搜集中揀選了一些真實個案,並邀請一對子女恩和正以小作家的身份,聯同其他小朋友一齊參與討論,創作出多個保護兒童的短篇故事。

培養子女成小書蟲及創作夥伴

Michelle對培養子女閱讀興趣,視為頭等大事,她感恩今天已見到成效。大女恩在10歲時已共看了4,000本書,而弟弟正8歲時看了超過2,000本。大女在幼稚園高班時,閱讀能力已被評估超越同齡小朋友約4至5年,踏入6歲時,已有能力讀磚頭厚的全文字書。

▲ 她謂感恩丈夫支持才能放下包袱創業。(受訪者提供)

做手工加強效果

談到推動閱讀興趣的方法,她謂習慣用朗讀,讓子女習慣聆聽,而讀的過程她愛問問題,讓他們學會表達。

「我也喜歡做手工,當讀完一本書,試過製作書中的小道具,例如摺一頂皇冠讓他們玩;也會邀請他們為一本書的趣味度打星星,若他們喜歡,我也會鼓勵他們寫少少閱讀心得;概括來說,小朋友享受閱讀,便成功了一半。閱讀是完全值得投資時間和心力的事!」

閱讀需要灌溉,她謂正能量也是必須,故曾自創一首2H3L歌仔,在子女年幼時一大早會跟他們一起用手勢唱,讓他們明白媽媽寄望。

2H是要健康要快樂(Be Happy Be Healthy),3L是要愛自己愛家庭和愛世界( Love yourself、love your family、love the world),我認為做到這幾樣便很圓滿了。