【創業追夢】港媽棄跨國企業高職圓作家夢　開出版社夥子女創作德育童書

▲ 育有一對13及11歲子女的Michelle，本在跨國教育企業擔任高層多年，兩年前毅然退下職場，創業並追逐兒時作家夢。

小朋友喜愛閱讀終身受用，閱讀點創辦人Michelle Leung是一位媽媽，子女閱讀量保守估計已超過4,000本。兩年前她因孩子啟發，創立出版品牌，望同時推動原創、普及閱讀及公益，回饋社會。

育有一對13及11歲子女的Michelle，本在跨國教育企業擔任高層多年，兩年前毅然退下職場，創業並追逐兒時作家夢，自資成立出版品牌閱讀點，經由原創繪本、綫上閱讀平台等，讓更多孩子能進入閱讀世界，而培養子女閱讀興趣一直是她努力的目標，今天已見到成效。

▲ Michelle希望把出版書籍的工作融入慈善，可以幫助基層兒童。(湯炳強攝)

兒時經歷無私的愛

「閱讀點」至今更捐贈了近15,000本圖書予中港兩地機構。Michelle謂構思這平台時，一早已希望有慈善意義，她回想自己兩歲時父母曾把她交託一個愛心家庭代為照顧，對方視她如己出，直至長大，仍跟這家人保持密切關係，如同多了一個家，小學時更以兩位「哥哥」為榜樣，學習他們對人有禮及自律，例如放暑假應要備定新學年課程，也是受哥哥們影響。她很感恩受這家人影響，明白施比受更有福；13歲左右她到加拿大升學，已是非常獨立，在當地跟弟弟一起住，須同時讀書及照顧弟弟。最深刻是放假時搭車２小時去唐人街，買一份華僑日報自修中文。

她謂20年來，工作上也一直全力以赴，生B後兼顧工作和湊小朋友，曾試過出差英國時，因中泵奶器壞了，一落機須張羅泵奶器，非常著急，因害怕沒法揼到奶回港餵哺女兒。

我是百分二百媽媽，堅持子女吃母乳，我性格堅持，不會放棄。

直至兩年前她發現自己有膽石，要施手術割取全個膽，也反思是時間要休息一下，在思考人生下半場的路向時，萌生創業念頭，更因此緬懷到幫到自己成長的家人，以及最熱衷的事情：閱讀。

其實我自細是想做作家，對閱讀也是最自發，我也是愛跟子女伴讀，那便忠於自己的興趣吧！

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其公司在2年內已成功推出多冊童書，Michelle謂，由於過往的工作常需周遊列國，令她包容不同文化，加上自幼閱讀量廣，故創作童書時可以跳出框框。

閱讀點現以品格主題為主打，實體書除了在主流書店有售，也會錄製有聲書，讓小朋友在網上聽書，為只為讓更多兒童，包括基層小朋友，可以在閱讀中吸收正能量。

她笑謂經營出版這一個天地，相比之前，為工作打拼，是完全不同的滿足感。

公司會捐書出去，我也會讓自己子女，及其他小朋友一起參與故事創作，小朋友亦跟過我去當小義工，向其它兒童讀書，全件事很立體很有意義，也增加了我跟子女的親子關係。

化孔子八德為童書

她最近製作的《做人的基石》，是透過連串既有趣又驚險的故事情節，在每個冒險旅程中採集8塊「基石」書本，去領略孔子八德，包括孝、悌、忠、信、禮、義、廉、恥等價值觀。

當中《禮 Courtesy》的其中一個人物造型，也聽取了弟弟建議，用他很喜歡的一位動漫人物作原型去創作，並用回小朋友喜歡的遊戲世界作場境，讓小朋友遇上反派人物「鹵莽博士」，由他演繹失去禮節的後果，把抽象的禮講得有趣、講得明白。

▲ 《孝 Filiation》有多個故事穿越，左頁是用一對子女真實生活的照片作藍木再創作，右頁是他們走到未來，跟父母相遇。(湯炳強攝)

早前她亦同時捐贈了100套《孩子是百寶箱》予國際培幼會(香港)進行守護兒童工作時使用，故事是以國際培幼會守護兒童的安全守則「No! Go! Tell! 」作為靈感創作，Michelle與創作團隊花了超過一年時間設計，須從資料搜集中揀選了一些真實個案，並邀請一對子女恩和正以小作家的身份，聯同其他小朋友一齊參與討論，創作出多個保護兒童的短篇故事。

兩套書都邀請了子女參與創作，我也得以用心聆聽小朋友的觀點角度和感受。

培養子女成小書蟲及創作夥伴

Michelle對培養子女閱讀興趣，視為頭等大事，她感恩今天已見到成效。大女恩在10歲時已共看了4,000本書，而弟弟正8歲時看了超過2,000本。大女在幼稚園高班時，閱讀能力已被評估超越同齡小朋友約4至5年，踏入6歲時，已有能力讀磚頭厚的全文字書。

孩子全部的書我都先讀過才買，因為看了很多書，也有助我今天創作童書。除了昔日的嬰兒書已送人外，全部書都有保留，概括估近應有3600本左右。 一直都有為子女選書，大女閱讀速度太快，我已跟不上，但選書時仍會酙酌有沒有配對其閱讀能力和顧及趣味。

▲ 她謂感恩丈夫支持才能放下包袱創業。(受訪者提供)

做手工加強效果

談到推動閱讀興趣的方法，她謂習慣用朗讀，讓子女習慣聆聽，而讀的過程她愛問問題，讓他們學會表達。

「我也喜歡做手工，當讀完一本書，試過製作書中的小道具，例如摺一頂皇冠讓他們玩；也會邀請他們為一本書的趣味度打星星，若他們喜歡，我也會鼓勵他們寫少少閱讀心得；概括來說，小朋友享受閱讀，便成功了一半。閱讀是完全值得投資時間和心力的事！」

閱讀需要灌溉，她謂正能量也是必須，故曾自創一首2H3L歌仔，在子女年幼時一大早會跟他們一起用手勢唱，讓他們明白媽媽寄望。

2H是要健康要快樂（Be Happy Be Healthy），3L是要愛自己愛家庭和愛世界（ Love yourself、love your family、love the world），我認為做到這幾樣便很圓滿了。

記者：胡麗珊