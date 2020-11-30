虛擬銀行成貸款新貴？ 傳統銀行與財務公司之間新出路

提起虛擬銀行（Virtual Bank），相信不少人會想到他們提供的高息存款優惠，但其實與傳統銀行相比，虛擬銀行除了存款息率一般較高、服務模式更靈活和有彈性外，他們的貸款息率亦相當吸引，而且申請手續簡單快捷，隨時成為未來貸款的新趨勢。

傳統銀行：息率低但批核需時

申請私人貸款時你會考慮甚麼因素？申請手續、審批時間及貸款息率相信是大部分人申請貸款最常考慮的事項。一般而言，傳統銀行能夠提供相對較低的貸款息率，然而由遞交所需證明文件至現金到手，往往需時5至10個工作天。因此，對貸款人士而言，某程度是以時間換取低息。

財務公司：即日過數但貴息

不過，所謂時間就是金錢，不想花時間等待，自然需要付出較多的金錢，即較高的貸款利息。因此，財務公司在審批和過數時間方面雖較傳統銀行具有優勢，但其貸款息率亦相對較高。此外，目前有部分財務公司標榜能於短時間內完成審批，並在即日甚至即時將貸款過數，但有關安排可能只適用於指定客戶，一般客戶仍需親身前往分行提取貸款。

虛擬銀行：集低息率及批核快之長

除傳統銀行與財務公司以外，近年興起的虛擬銀行亦有提供貸款服務。由於虛擬銀行沒有實體分行，加上有金融科技（fintech）的幫助，故它除較傳統銀行擁有更高的營運效率，其租金和人力成本亦大為縮減，節省得來的成本便可回饋客戶，為他們提供更優惠的貸款息率。其中天星銀行airstar私人貸款提供低至1.85%實際年利率；而且設有豁免提取貸款手續費、行政費，以及提前還款手續費等優惠。

最快5分鐘貸款到手

虛擬銀行利用大數據分析取代傳統的人手程序，所以一般情況下，客戶毋需提交入息和住址證明，能夠減省申請手續，加快批核和過數時間。由申請到貸款過數，最快5分鐘完成，而且是24小時 x 7日全天候運作，能夠滿足有不同需要的貸款者。

產品多元化切合不同需要

在產品類型方面，部分虛擬銀行，例如首間推出免文件貸款產品的天星銀行airstar，除設有實際年利率低至1.85%的私人貸款外，還有專為清還卡數和高息貸款而設的「貸款一筆清」，實際年利率低至2.99%，與部分傳統銀行相若甚至更低。

60日免息免供還款更靈活

在提供優惠息率以外，天星銀行airstar近日在還款方面亦有新安排，由即日起至2021年2月15日，貸款者成功申請及提取「貸款一筆清」或不超過20萬港元的私人貸款，即可享60日免息免供優惠*，令資金周轉更為靈活。

*由2020年11月22日至2021年2月15日期間，成功申請及提取任何金額之貸款一筆清或不超過HKD200,000的私人貸款之合資格客戶須於「最終批核結果」頁面自行選擇參加「60日免息免供」，便可於提取貸款後首60天不需供款。如客戶於首個供款日之前提早全數清還貸款，客戶不用支付任何利息而只需償還貸款的本金。詳情請參閱《60日免息免供優惠推廣條款及細則》。



金管局監管 「借」得有保障

由於虛擬銀行與傳統銀行一樣，同受香港金融管理局（「金管局」）監管，除有參與存款保障計劃外，而且在個人私隱及網絡保安上同樣有高度的保障，就如上述的天星銀行airstar便有7種方法保障客戶資料，如自動登出、90日更換密碼提醒服務、網絡保安檢查、加密交易，以及惡意程式過濾等，保證大家用得安心。

想了解更多天星銀行airstar的貸款服務優勢，可瀏覽：https://bit.ly/37bGEka

上述提及的利息、費用及收費等資料僅供參考。最終條款以貸款確認書為準。

資料來源：天星銀行網頁

