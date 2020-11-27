【飲食速報】瑰麗酒店品茗中國茶藝泡茶體驗送茶罐　$888品嚐岩針+武夷岩茶+細龍珠等特選茶葉

▲ 香港瑰麗酒店推出了品茗中國茶藝泡茶體驗。（圖片由酒店提供）

香港瑰麗酒店的Holt’s Café近日推出品茗中國茶藝泡茶體驗，每位港幣$888便可品嚐及認識五款精選中國茶葉。客人將深入了解各款茶葉的獨特之處及其歷史，更可親自泡茶，以不同感觀享受品茗之旅。

品茗之旅由專業評茶師Alan主理，客人可安坐Tea Conservatory的獨立茗茶專櫃，品味五款精選中國茶葉。

▲ 客人可親自泡茶。（圖片由酒店提供）

冷泡細龍珠

展開品茗之旅前，評茶師會先奉上一杯冷泡細龍珠，冰凍而花香十足的香片，帶領客人踏入品茗之旅。

特級獅峰龍井

揭開序幕的是歷史名茶特級獅峰龍井，口感鮮爽，帶炒豆香，配上鮮味龍蝦魚子醬餃相得益彰。

頂級福鼎白茶——岩針

接著有頂級福鼎白茶——岩針。岩針只採用茶葉最尖的部份，因而非常珍貴，口感順滑甜醇，最適合與同樣矜貴的黑松露竹笙餃一同享用。

武夷岩茶

另一款武夷岩茶為中國十大名茶之一，茶味香濃回甘，醇厚帶花香，亦是它令Alan產生對茶藝的熱情，正好中和蟹肉芋角的厚重感。

1996年江城春尖

最後是1996年江城春尖，採用1996年春天收割的茶葉，壓制成茶餅後在義烏市熟成長達24年，是備受大眾喜愛的江城號生普洱， 回甘生津，茶味濃厚香醇，最適合搭配清甜的燕窩蛋撻。

在整個品茗之旅中，客人將學習控制泡茶溫度及時間，體驗多種泡茶技巧和傳統，更將用上不同茶壺沖泡相對應的茶葉，親自沏出一壺壺好茶。體驗後評茶師更會為每位客人送上精美茶罐，讓客人在家中延續茗茶體驗。

香港瑰麗酒店品茗之旅詳情：

地址：尖沙咀梳士巴利道18號Victoria Dockside 香港瑰麗酒店2樓Holt’s Café

營業時間：星期一至日早上6時半至晚上10時半

電話：3891 8732

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責任編緝：王芷瑩