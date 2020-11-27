投訴悼念周梓樂嘈吵街坊遭「私了」　男女認暴動等罪囚3年8個月

科大學生周梓樂於去年11月在將軍澳墮樓身亡，有人於將軍澳發起悼念。男街坊疑不滿叫囂聲嘈吵報警投訴，其後遭包圍辱罵及襲擊「私了」，導致身體多處受傷，包括頭部須縫13針，事件中1男1女被控暴動及有意圖而傷人罪，兩人早前認罪，今（27日）於區域法院被判監3年8個月，其中女被告患有精神分裂症，服刑期間可接受精神治療。

被告為無業女子黃鑫才（29歲）及的士司機陳明貴（59歲），早前承認1項暴動及1項有意圖而傷人罪。控罪指，2人於2019年11月9日在將軍澳富康花園1座外，與其他身分不詳的人參與暴動，以及意圖使X身體受傷而非法及惡意傷害X。

法官胡雅文今判刑時指，報告指女被告黃鑫才患精神分裂症，但辯方求情時曾表示，被告犯案與精神病無關。法官又指，憲法具保障港人言論自由權利，但本案涉暴力行為，已超越憲法所保障範圍，法官強調有意圖而傷人罪，最高刑罰為終身監禁。

法官形容，被告參與非法集會活動而被捕是咎由自取，案發時社會正處於動盪時期，被告作出襲擊行為會鼓勵他人跟隨，而案中事主只是投訴噪音問題，便無辜受襲。法官斥被告行為引起恐慌，現場人群的情緒已達無法控制地步，失去人性及理智。

法官指出，被告所干犯的暴動罪，涉及有意圖而傷人的元素，量刑起點由5年提升至5年半，而有意圖而傷人罪的量刑起點則為4年6個月；考慮到事件影響警民關係等，而被告認罪為唯一求情因素，終判監3年8個月，首被告有需要可接受精神治療。

案情指，案發當日凌晨，有人在將軍澳富康花園外聚集，悼念墮樓身亡的科大學生周梓樂。事主X為住戶，於凌晨時份發現逾20人叫囂，X報警投訴現場嘈吵。其後X被包圍及遭拳打腳踢，其中首被告曾腳踢X，次被告曾拉著X阻止他離開，以及打X前額，X在事件中全身多處受傷，頭部須縫13針，留院3天及放近1個月病假。



記者：林欣樂