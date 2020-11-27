【新冠肺炎】社署向本地確診患者發放一筆過5,000元恩恤現金津貼　今日起接受申請

▲ 社會福利署向合資格居民提供一筆過恩恤現金津貼。(湯炳強攝)

社會福利署（社署）今日（27日）宣布，即日起接受本地確診感染新冠肺炎的合資格香港居民申請一筆過恩恤現金津貼。該一筆過5,000元的恩恤現金津貼的目的是消除可能受感染人士對接受病毒檢測的疑慮，減少他們對因檢測而須入住公立醫院治療而引致經濟困難的擔心。

申請人必須符合以下資格：

獲衞生署確認在2020年11月22日當日或以後在本地感染新冠肺炎的香港居民；及

現時受僱但不享有有薪病假或自僱人士，並因須在公立醫院留院治療新冠肺炎而面對經濟困難。

申請人無須接受特定的經濟審查，但必須聲明他們符合上述資格並就其目前的就業狀況提供基本資料。社署會評核相關申請，並會按需要向有關政府部門、醫院管理局及╱或申請人的僱主核查相關資料。合資格的申請人可由今日起向其治療的醫院的醫務社工提出申請。申請人可自行提出申請，如有需要亦可委任一位家人、親屬或代理人代為處理申請事宜。如申請人未能在接受治療期間完成申請，亦可在康復出院後盡快遞交有關申請。申請人、其委任的家人、親屬或代理人如有查詢，可於辦公時間內聯絡相關醫院的醫務社會服務部。

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責任編輯：蘇文軒