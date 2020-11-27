【親子好去處】帶細路行街兼放電一舉兩得　11大商場免費親子遊樂場熱點

▲ 大人細路玩轉商場玩樂設施，11大免費親子遊樂場推介。

小朋友有無限的精力，有父母就鍾情商場遊樂場，既可帶孩子放電，又可以行街，真是一舉兩得！親子KOL暴龍媽媽在社交媒體發帖並上載相片，介紹11個免費親子遊樂場，無論廁所、育嬰設備都一應俱全，炎熱夏天玩完可以立刻衝入商場歎冷氣，肚餓隨便可找餐廳醫肚，非常方便。

圓方——平台兒童遊樂場

最好玩的商場遊樂場之一，設施不是一般的罐頭遊樂場，佔地非常大、且有許多新穎的遊樂設施，還有幼兒區，不過這個遊樂場也是長期多人。

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葵芳新都會廣場——歷奇樂園

葵芳新都會廣場在2018年開幕！絕對是香港難得一見的大型戶外放電樂園，場內有源自芬蘭6.5米高的大型遊樂設施，以可愛的巨型蔬果為造型，集結了不同的遊樂設施，好玩度100分，目前因疫情關係有分時段及人流管制。

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慈雲山中心——歷奇樂園

今年最新7月開幕，引入新加坡遊樂場設計，歷奇樂園散發滿滿的設計感，有大型波浪繩網陣、定時灑水的嬉水裝置、橫跨兩層的巨型滑梯及戶外彈床等，小朋友絕對會玩到斷電，此外該樂園還有幼兒專屬遊樂區。

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奧海城——奧海公園

奧海公園設在非常隱蔽的位置，較少人知道，佔地不大，但臨近奧海城二期餐廳「利寶閣」旁，走上樓梯便看見公園。雖然公園的設施一般，但至少在這位置能提供一個給小孩放電的地方，十分不錯。

▲ 奧海城奧海公園。（港台混血小暴龍Facebook）

▲ 遊樂設施比較殘舊。（港台混血小暴龍Facebook）

▲ 位置比較隱蔽。（港台混血小暴龍Facebook）

沙田新城市廣場——史奴比開心世界

儘管這個樂園有點殘舊，但設施多又好玩，拍照打卡位也很多，只可惜長期都多人，假日更是人山人海。遊樂場還有船仔可以免費乘搭，只是排隊的人比較多。

而在新城市廣場的3樓平台增設幾個彈跳小山丘，如果經過可以順便去看看，位置就是跟史努比樂園同一層往平衡車樂園方向走，靠近帝都酒店的戶外位置。

▲ 以史努比作為主題的公園。（港台混血小暴龍Facebook）

▲ 假日人流非常多。（港台混血小暴龍Facebook）

▲ 遊樂場有船仔免費搭。（港台混血小暴龍Facebook）

山頂廣場——感官遊樂場

去年隨著山頂廣場重新裝修，附設的遊樂場也跟著翻新升級，雖然地方不大，但以新式感官遊樂設施為主，好玩又放電，可以帶小朋友搭乘山頂纜車後來個山頂一日遊。

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旺角新世紀廣場Moko——兒童樂園

旺角超方便的兒童樂園就在Food Court隔壁，家長和小朋友可在吃飽喝足後去放電，設施這兩年翻新過，但就是一般公園仔，不過空間夠大，適合跑跳，最近又增設了一些大人的健身設施，也算是交通便捷的一個好地方。

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九龍灣MegaBox——室內遊樂場

剛剛翻新完成的室內遊樂場，小小一個遊樂場，以森林動物為主題，遊樂設施尤其適合幼兒。不過，MegaBox本身也是以親子定位的商場，如果有帶孩子過來，也可以順便來玩看看。目前，這個遊樂場逢星期六日和公眾假期開放。

▲ 九龍灣MegaBox室內遊樂場。（港台混血小暴龍Facebook）

荃灣D‧PARK愉景新城——鯨魚花園

除了造型吸睛可愛的木製大鯨魚，長頸鹿造型的滑梯也十分可愛，而且它是半戶外空間不怕日曬雨淋！因疫情關係，目前仍關閉中。

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K11 Musea——孔雀遊樂場

外型超吸睛的孔雀滑梯，足足一層樓高超刺激。然而，到遊樂場需要事前預約，沒有預約只能排隊等候補位置。因為疫情關係，目前每個時段只准一組人進去，變相可以包場玩。

▲ K11 Musea孔雀遊樂場。（港台混血小暴龍Facebook）

荃灣廣場——太空樂園

在5樓的戶外平台，雖說以太空為主題，不過其實也就是一般公園仔感覺，但是勝在空間大，設施也多，讓小朋友放電綽綽有餘。

▲ 荃灣廣場太空樂園。（港台混血小暴龍Facebook）

文章及相片獲「港台混血小暴龍」授權

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責任編輯：梁節儀