【更年期】38歲女子停經數月確診卵巢早衰　中醫剖析更年期症狀解構「絕經前後諸症」

▲ 中醫剖析更年期症狀，解構「絕經前後諸症」。

心煩氣燥，可能是更年期徵兆。蘇安莎中醫診所駐診醫師、註冊中醫師陳碧葦近日分享一個病例，一名女病人近來無故煩躁，經常失眠潮熱，西醫顯示無異。陳醫師一看，卻診斷出病人是「絕經前後諸症」，以下為轉載全文：

最近有一位女病人，一坐下就火爆爆說：「醫師，我今日很燥底，我燥到係巴士上面鬧人呀！」我即時嚇一跳。

我叫病人：「你坐多陣，抖順條氣先。」

之後，我就開始問診了。發現這位病人除了突然燥底，近半年月經量逐漸減少，常頭暈頭痛，經前更甚，同時經常失眠，潮熱盜汗。西醫婦科檢查表示無異常，亦斷斷續續就診不同中醫3至4個月，仍然無改善。於是，我跟病人講：「你有機會係絕經前後諸症。」

甚麼是「絕經前後諸症」？

絕經前後諸症，其實就是俗稱的「更年期綜合症」，一般會出現在45至55歲女性身上。在這段時間，女性卵巢功能會逐漸衰退，伴隨雌激素水平改變。

此類女性有機會出現一系列生理及心理的症狀，例如：月經紊亂、潮熱汗出、情緒急躁、心煩易怒、心悸失眠、眩暈耳鳴、抑鬱健忘、注意力分散、浮腫便溏、皮膚感覺異常、腰酸等。

千萬不要以為更年期綜合症「捱過就好了」，症狀嚴重者可以出現月經失調、植物神經功能紊亂、血管功能失調、腫瘤易發及更年期憂鬱症！

是否每個更年期的女性都會出現症狀？

不是所有更年期女性都會出現症狀，大多數女性症狀很輕，不知不覺就度過更年期。但是，大約有10至15%的女性症狀會較為明顯，需要醫治。此外，職業女性、或曾有月經紊亂、抑鬱症的女性，有較高機會出現明顯症狀。

我還未到45歲，是否不會輪到我？

女士們要小心，臨床上有不少個案，發現有機會出現「提早更年期」情況。我就曾經有一位病人，年僅38歲，已經有停經數月、潮熱盜汗的情況。最後確診卵巢早衰，即提早進入更年期。

提早進入更年期，除了會不孕，更加會使身體機能提早老化，令骨質疏鬆的情況更嚴重，同時影響心血管、生殖泌尿，有機會出現早發性阿爾茲海默症（俗稱老人痴呆）。

中醫可以延後更年期嗎？

更年期雖然象徵身體老化的階段，其實是自然、正常的過程。但如果是提早更年期，則可以嘗試透過治療去延後這個情況。

診所曾有一位病人，在42歲時已停經。西醫診斷後指出病人是更年期，雖然稍有提早但仍算自然。病人來就診時，表示：「就算要飲中藥、戒口唔飲凍嘢，我都唔要咁早更年期呀！」

最後，病人飲了2個月中藥後，都重來月經。雖然經期不定時，但如果間中食下藥，約40至60日都會來一次月經，毋須服用荷爾蒙藥。

男士有更年期嗎？

其實男士都會有更年期！大約在40至50歲時，男性體內雄性激素就會開始衰退，造成一定影響，例如脫髮及煩躁等。

中醫治療及成效

說回這位病人，我在診症後診斷病人虛實夾雜，肝腎虛同時有濕熱。所以處方健脾祛濕清熱的藥物，以去實邪為主。

4日後覆診，頭痛頭暈及失眠問題已經改善，證明實邪已去。第二次處方以平補肝腎為主、養陰為佐的藥物。服藥後，症狀明顯改善，心情亦逐漸變得平穩。

更年期是人體老化的正常過程，不需要用特殊眼光看待，亦毋須感到抗拒或尷尬，以免影響了治療！

文章獲蘇安莎中醫診所授權刊登。

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責任編輯：陳昊淋