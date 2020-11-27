  • 23°C
香港時間 : 20201127日 (五) 18:32
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 施政報告2020 超市大搜查 防敏 港大藏屍案 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

曾國衞交代立法會睡覺之謎　因炎症服藥後感睏倦

政治 17:24 2020/11/27

分享：

熱門 施政報告2020 超市大搜查 防敏 港大藏屍案 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮

曾國衞表示，頸椎有退化情況，不時會轉動頸部作紓緩。（林宇翔攝）

政制及內地事務局局長曾國衞今年4月才加入問責團隊，前日首次以問責官員身份，處身立法會會議廳聽取施政報告，卻因疑似睡着成為主角。事隔兩日，曾國衛今日（27日）出席記者會時主動交代原因，他解釋當日服藥後易睏倦，但強調病情對工作影響不大，只是扁桃腺發炎。

政務司司長張建宗今早已被問道，曾國衞當日在會上的情況，稱不理想，但只是個別事件。而曾國衞下午出席記者會時，亦主動交代當日情況，稱近日身體不適，正服用抗生素、消炎藥，所以容易困倦。

他續指，醫生有建議他休息數天，惟因為撞上施政報告的發表，作為主要官員要全力支持，所以沒有時間休息，並在「服藥下繼續現身立法會，支持施政報告的發表」，而現時是工作最繁忙時候，會繼續緊守崗位。

曾國衞當日又被拍下，在會議廳內不時轉動頸部。他解釋，其頸椎有退化情況，以往參與長時間的會議時，都會轉動頸部、「擰來擰去」作頸部運動紓緩，承認當日狀況「差啲」，明言不好意思，又稱往常開會是習慣不斷抄寫，昨日因為沒有服藥，所以在會上情況較好。

被問到有否向特首交代身體狀況，曾國衞稱「不是大件事」，只是身體稍有不適，不會嚴重影響工作，直言只是服藥後較疲累，每人都試過，「如果雞毛蒜皮都煩特首，特首會很忙碌」，所以沒有特別向特首報告，着大家毋須過份解讀及猜測。

撰文 : 傅流螢

相關文章

曾國衞籲全體議員返回議會　稱延任一年屬合情合理決定
11:17 2020/08/15
曾國衞籲全體議員返回議會　稱延任一年屬合情合理決定
曾國衞被指聽取施政報告睡著　張建宗解話︰或太疲累
今日 16:06
曾國衞被指聽取施政報告睡著　張建宗解話︰或太疲累
曾國衞：當局正積極研究境外投票可行性和具體安排
13:49 2020/10/28
曾國衞：當局正積極研究境外投票可行性和具體安排
政制及內地事務局 立法會 施政報告 曾國衞

最高瀏覽

【母子戀】62歲婦嫁26歲小鮮肉相愛3年　為求登對瘋狂整容隆鼻去皺紋減齡
17:46 2020/11/24
【母子戀】62歲婦嫁26歲小鮮肉相愛3年　為求登對瘋狂整容隆鼻去皺紋減齡
【獨臂鬥士】患癌截肢堅強完成小六試後病逝　父母忍喪子之痛代領優異成績表
10:23 2020/11/26
【獨臂鬥士】患癌截肢堅強完成小六試後病逝　父母忍喪子之痛代領優異成績表
【母子情深】黃建東媽媽熱愛跳社交舞　東東大膽問母親：收埋幾多小鮮肉陪跳舞
12:21 2020/11/25
【母子情深】黃建東媽媽熱愛跳社交舞　東東大膽問母親：收埋幾多小鮮肉陪跳舞