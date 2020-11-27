曾國衞交代立法會睡覺之謎　因炎症服藥後感睏倦

▲ 曾國衞表示，頸椎有退化情況，不時會轉動頸部作紓緩。（林宇翔攝）

政制及內地事務局局長曾國衞今年4月才加入問責團隊，前日首次以問責官員身份，處身立法會會議廳聽取施政報告，卻因疑似睡着成為主角。事隔兩日，曾國衛今日（27日）出席記者會時主動交代原因，他解釋當日服藥後易睏倦，但強調病情對工作影響不大，只是扁桃腺發炎。

政務司司長張建宗今早已被問道，曾國衞當日在會上的情況，稱不理想，但只是個別事件。而曾國衞下午出席記者會時，亦主動交代當日情況，稱近日身體不適，正服用抗生素、消炎藥，所以容易困倦。

他續指，醫生有建議他休息數天，惟因為撞上施政報告的發表，作為主要官員要全力支持，所以沒有時間休息，並在「服藥下繼續現身立法會，支持施政報告的發表」，而現時是工作最繁忙時候，會繼續緊守崗位。

曾國衞當日又被拍下，在會議廳內不時轉動頸部。他解釋，其頸椎有退化情況，以往參與長時間的會議時，都會轉動頸部、「擰來擰去」作頸部運動紓緩，承認當日狀況「差啲」，明言不好意思，又稱往常開會是習慣不斷抄寫，昨日因為沒有服藥，所以在會上情況較好。

被問到有否向特首交代身體狀況，曾國衞稱「不是大件事」，只是身體稍有不適，不會嚴重影響工作，直言只是服藥後較疲累，每人都試過，「如果雞毛蒜皮都煩特首，特首會很忙碌」，所以沒有特別向特首報告，着大家毋須過份解讀及猜測。