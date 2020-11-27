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【拆彈專家2】劉德華夏天穿拆彈裝如焗桑拿　上集爆紅隧續集炸赤鱲角機場

娛樂 18:10 2020/11/27

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熱門 施政報告2020 超市大搜查 防敏 港大藏屍案 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮

12月24日賀歲檔上映的電影《拆彈專家2》。

將於12月24日賀歲檔上映的電影《拆彈專家2》，今日（11月27日）在中國金雞百花電影節期間，舉辦一場別出心裁的新品拆箱發佈會。導演邱禮濤、監製兼主演劉德華、主演倪妮，變身「拆箱專家」以5款新品揭祕《拆彈專家》系列電影第二部的全新變化。

【拆彈專家2】爆破以外的浪漫　倪妮與劉德華談情擁吻感忐忑

《拆彈專家2》。

被邱禮濤從《掃毒2》虐到《拆彈專家2》

2017年上映的《拆彈專家》內，劉德華飾演的章在山最後壯烈犧牲。以至《拆彈專家2》每次曝光海報預告，影迷都好奇「第一部劉德華的角色不是犧牲了麼？」

今日，導演邱禮濤也在現場正式回覆了影迷，這一部講述了全新的故事，劇情、角色完全不同，劉德華今集飾演的是新的拆彈專家潘乘風。劉德華坦言：「如果第二部不夠新，就不會拍」他表示，《拆彈專家2》光是劇本也花了兩年時間去寫。

《拆彈專家2》發佈會。

被邱禮濤從《掃毒2》虐到《拆彈專家2》

這次《拆彈專家2》還促成劉德華和劉青雲時隔18年後的再合作，兩位影帝交鋒，劉德華現場調侃說：「都拼了。」

為求真實效果，電影中的拆彈服是道具組根據真實拆彈專家的服裝製造，所以拆彈服重達80斤，光穿脱就要花費1個小時。拍攝時正值夏天，40度高温下的拍攝，拆彈服穿出桑拿房的感覺。

劉德華現身《拆彈專家2》宣傳。

倪妮為演警察練槍健身變黑

電影裏的龐玲警官是倪妮首次飾演警察，為此她在開拍前開始進行健身，拍攝時也和化妝師溝通，希望能把自己的膚色化深一些。

多次的舉槍開槍練習，讓倪妮拍攝時單手就能扛起8斤重的槍。現場倪妮也笑言：「拍攝結束後，發現自己兩個胳膊都不一樣粗了。」

《拆彈專家2》。

赤鱲角機場和青馬大橋陷險境

另外，發佈會揭曉《拆彈專家2》的「新炸點」，通過導演前期製作的爆炸效果模型圖，可以窺見此次赤鱲角機場、青馬大橋等知名地標都陷入險境，或將發生爆炸。

《拆彈專家2》的「新炸點」。

不僅爆炸場面更有衝擊力，而且今集不是拆一般炸彈而是核彈。

邱禮濤和劉德華在現場也透露，比起普通拆彈，拆核彈更為複雜，在電影中將呈現震撼的視覺效果。  

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撰文 : TOPick柴犬出動

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