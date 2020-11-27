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【兩孩之母】陳凱琳一家四口留港過聖誕　Grace手腳纖幼晒瘦身成績

娛樂 17:56 2020/11/27

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熱門 施政報告2020 超市大搜查 防敏 港大藏屍案 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮

陳凱琳在纜車留影。

兩子之母陳凱琳（Grace）日前出席昂坪360參與冬日嘉年華，有一家四口幸福家庭的Grace，透露今年疫情全家都留在港，聖誕計劃跟丈夫鄭嘉穎和孩子一個綠色聖誕節，手腳纖幼的Grace，不似已經生了兩個孩子。

Grace於2013年由加國畢業回港後，隨即報名參選港姐，更以大熱姿態奪冠。但原來她於港姐入圍面試前，曾與父母遊歷香港兼同遊昂坪360。

今年一家過綠色聖誕＿

相隔7年再次到訪，Grace形容「感覺很親切，剛剛想買postcard寄給父母，分享的開心回憶。而且兩次到訪的身份已經有很大轉變，第一次與父母一起，第二次已經結婚生子。」

Grace在活動透露：「今年去不成旅行，原本打算與家人去Staycation享受假期。現時則很想跟家人去享受大自然環境，這裡好舒服，感覺像在外國一樣，很有『飛』去旅行的感覺。」

Grace身形甚fit。

她透露現時大仔識跑跑走走，細仔出世後除打針外未曾出街，帶他們到昂坪可以呼吸新鮮空氣，親親大自然，過一個綠色聖誕節。

說到聖誕禮物，Grace指一家人健健康康安安全全，已經是一份最好的聖誕禮物，所以計劃12月帶同家人到昂坪享受聖誕家庭樂。至於送給兒子的禮物，她笑言：「聖誕禮物留給老公挑選。」
 

撰文 : TOPick柴犬出動

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