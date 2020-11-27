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【DQ議員】15名民主派下月離任議會　胡志偉：仍會在政治議題上表達看法

政治 17:58 2020/11/27

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15名民主派議員將離任議會議。（林宇翔攝）

政府早前就《基本法》104條取消4名民主派議員資格，15名民主派隨即總辭抗議。民主派會議召集人、民主黨主席胡志偉表示，所有已辭任的同事會於12月1開始離開崗位，部分被DQ的議員則會早幾天離開。他強調，民主派未來的抗爭道路上，或需要新的想像，但他們仍會在不同議題，包括政治議題上清楚表達看法。

對於能否重返議會，胡志偉認為，現時議會的制度，本身已限制了議員監察政府的權力，未來有無得選、可否參選，甚至當選了可以做多久都無法預計，指未來在議會內外的抗爭道路，都需要新的想像。

未來會行什麼路線？胡直言「今日給不了答案，這不是15人（辭職民主派）可以得出的結論」，需要與不同的路線去共同商議。

至於民主派辭職後，立法會缺少了多元聲音，胡志偉就指，一個政府的責任，是要面對反對聲音，以道理說服群眾，令大家尋找共識。

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記者：李淇

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