【家居意外】水電工爸爸請人裝熱水爐無加通風設備　10歲女兒洗澡一氧化碳中毒亡

▲ 台灣一名水電工爸爸請人安裝熱水爐，卻沒注意加裝通風設備，導致10歲女兒洗澡時一氧化碳中毒亡。

身在通風不良的環境下，有機會因一氧化碳中毒。台灣去年一名水電工爸爸請人安裝家中的熱水爐，卻沒注意加裝通風設備，在家關窗開冷氣，導致10歲女兒洗澡時一氧化碳中毒亡。爸爸被控過失致死罪，近日台灣法院考慮他有悔意，且因疏忽導致失去至親，決定暫緩起訴。

通風不良致女兒一氧化碳中毒亡

綜合台灣傳媒報道，桃園一名林姓水電工與妻子、10歲女兒及9歲兒子同住，他請人在家中陽台安裝戶外型熱水爐，卻沒加裝通風設備「強制排氣管線」。去年8月14日晚上7時多，林男和家人回家後，將陽台的門窗關閉並開啟冷氣，兒子及女兒先後去浴室洗澡。

由於安裝在陽台的熱水爐啟動，但室內空氣不流通，導致女兒吸入一氧化碳中毒窒息。她被發現時已昏迷，家人將她送往醫院急救，最終仍返魂乏術，而林男也因吸入一氧化碳感到不適。

檢方︰因疏忽失去至親實屬無心之過

經警方及法醫檢查後，確認女童死於一氧化碳中毒，林男被控以過失致死罪。檢方指林男身為水電工，應了解熱水爐分為室內型及戶外型，並需做好通風效果。不過，林男請人在陽台安裝戶外型熱水爐，其陽台卻非全開放式，而且熱水爐也沒裝設強制排氣管，以助排放廢氣。

檢察官考慮到林男坦承疏忽，事後已換去有關熱水爐，加上本案死者是他女兒，因疏忽導致失去至親實屬無心之過，林男亦因此受傷仍在治療中，因此予以「緩起訴處分」（暫緩起訴）。

衞生署：可於數分鐘內失去知覺及死亡

根據本港衞生署的資料，一氧化碳是一種無色、無臭、無味的氣體，它是因不完全燃燒含碳燃料（例如汽油、木材和天然氣）而產生的副產品。空氣中一氧化碳的濃度即使低至0.4%，也會在數分鐘內使人失去知覺及死亡。

一氧化碳中毒的嚴重程度取決於不同因素，例如曝露時間的長短和吸入一氧化碳的濃度。

低濃度一氧化碳中毒：可能出現包括頭暈、頭痛、疲倦和噁心等症狀。

高濃度一氧化碳中毒：可能出現視覺受損、協調紊亂、失去知覺、腦部受損等症狀，甚至死亡。

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責任編輯︰王明芳