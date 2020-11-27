【周星馳于文鳳案】庭上披露任電影導演可獲2000萬　周星馳強調送錢是獎勵女友

▲ 周星馳昨於高等法院完成作供，下周一其胞姐及助手將出庭作供。(經濟日報資料圖片)

影星周星馳遭前女友于文鳳追討逾7,000萬分紅案，今（27日）於高等法院續審。周星馳續作供，代表于文鳳的資深大律師袁國強引述電郵等文件指，周於2011年向滙豐銀行申請信貸時，銀行指為通過壓力測試，周需證明收入達1,500萬。于則指周當時即將擔任電影導演預料收入可達2,000萬，並向銀行建議以55萬出租天比高。周表示不記得有關文件內容，並強調送錢是獎勵女友，「就唔會講到咁，無所謂你幫我唔幫我」。

周星馳今踏入第三天於高等法院作供，代表于文鳳的資深大律師袁國強指出，根據2011年電郵及銀行文件內容，周向滙豐銀行申請信貸，惟收入400萬不足以通過壓力測試，周需證明收入達1,500萬。于回覆指周於同年3月將擔任電影導演，預料收入可達2,000萬，並建議以55萬出租天比高，其後周的公司與滙豐簽訂租金轉讓書，即將公司所有權益等押記予銀行。袁問及周是否知道有關內容，周供稱「唔記得」。

袁指已裝修好的物業應比「清水樓」的售價高，周供稱須視乎情況，因「裝修好嘅樓亦有風險，要揀啱鍾意呢啲裝修嘅客人」，周認為「越貴重嘅豪宅，客人越係按自己意願去裝修間屋嘅」。至於就天比高裝修事宜，袁指周為名人，若他出售已裝修好的物業，相信會是一個賣點，周供稱不覺得。

菱電發展副主席胡亮明早前曾供稱，2009年曾於天比高12號屋舉行派對。袁指當時12號屋定必已完成時裝修，否則不會邀請朋友開派對。周指當時表面大概裝修好，但屋內許多細節不一定已完成。據周的證人口供提及於2011年12月入住天比高，袁則指2010年周已可入住12號屋，周回應「好多呢啲時間唔可以百分百記得好清楚」。

至於就2007年10月買入大埔比華利山物業事宜，袁指當時發展商恒基兆業推出「星級投資計劃」，于獲地產代理蔡朝旭告知有關計劃。周供稱對有關計劃印象模糊，並指是蔡向他提及比華利山物業，因蔡「每次有物業會同我講，唔會同其他人講」，周並指當時由恒基高層陪同視察物業。

袁則指是于就比華利山物業做過研究後推薦周投資的，周指不記得這些細節，周強調所有物業投資最終由他決定，「當然有可能不同人推薦，但唔係因為推薦而決定，係我自己感覺」。

代表周星馳的資深大律師問及周，周曾向菱電發展副主席胡亮明提及向于作出的口頭餽贈，只局限於于協助處理的物業投資。周供稱不記得曾否提及，他強調「既然呢個係獎勵女朋友，就唔會講到咁，無所謂你幫唔幫到我點樣樣」。

周星馳作供完畢後離開法院大樓，記者問及會否嬲于文鳳將事件帶上法庭，周抒了一口氣，表示「呢啲唔好問喇」。下周一（30日）周星馳將傳召其助手Brenda及胞姐周文姫出庭作供。聆訊下周一（30日）續審。

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記者：林育慧