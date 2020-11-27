【新冠肺炎】林鄭月娥指「跳舞群組」令本港推進新一波疫情　不排除再推大規模社區檢測

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本港新冠肺炎疫情急速惡化，累計個案已破6000大關。行政長官林鄭月娥今日（27日）撰文指，一個大型的「跳舞群組」就把香港推進新一波疫情，港府不會排除再次推行大規模的社區檢測。

林鄭表示，經歷2個多月的疫情穩定，市面逐步恢復商業活動後，一個大型的「跳舞群組」就把香港推進新一波疫情；至今該群組確切的源頭仍未查出，可能涉及第二代或更多傳播，確診人士來自各區、各行業，令遏止疫情擴散出現極大困難。政府的抗疫團隊再次奮力與病毒對抗，強調「只許勝，不許敗」，要確保醫院系統不會因負荷過重而崩潰，更要保護市民安全。

她稱，疫情發展在本月中前，每日確診個案在個位數至低雙位數之間徘徊，並以輸入個案為主；然而，源頭不明的本地個案仍偶有出現，反映社區中仍存在一些隱性傳播者。而過去一周，疫情急速惡化，當中包括一個大型「跳舞群組」，由於部分舞蹈導師及顧客曾到訪多於一個場所，加上跳舞時沒有佩戴口罩，甚至有人多聚集的派對活動，導致感染情況一發不可收拾；過去7日亦出現74宗本地源頭不明個案，顯示已有更多個案傳入社區，隨時會引起更大規模的社區爆發。

抗疫工作方面，她指，港府汲取了早前的抗疫經驗及歐美國家疫情反彈的情況，於上一波疫情退卻時，仍是以十分審慎的態度調整社交距離措施，希望在可控的前提下，讓企業和個人可恢復部分正常活動；另因應海外疫情嚴峻，已進一步收緊從海外抵港人士的檢測安排；而在內防反彈方面，政府持續進行針對各群組的「應檢盡檢」，醫管局亦擴大了樣本瓶派發服務，並首次援引新規例，強制曾到訪28個處所的人士進行檢測。

她表示，短期內亦會將強制檢測擴至有病徵人士、安老及殘疾人士院舍工作人員及的士司機，並會對不遵從要求的人士採取執法行動，包括定額罰款2,000元和發出強制檢測令，而不遵從強制檢測令即屬犯罪，可罰款25,000元及監禁6個月。

對於抗疫工作快將接近一年，林鄭表示特區政府過去不斷總結經驗，並參考海內外的有效做法，務求完善「外防輸入 內防反彈」的措施，當中難免引起批評，認為政府的防疫失效，惟強調對比全球各地，本港的抗疫成效對於並不差，以累計確診數按本港人口來說，是處於極低水平。

她又指，近日社會上出現了要求政府推行全民強制檢測的訴求，惟稱要為700萬人在短時間內完成強制檢測涉及科學根據、成本效益和是否切實可行等現實問題，故港府現採取的是針對感染群組或高風險人士的強制性「須檢必檢」、安排目標組群進行的「應檢盡檢」和為滿足市民希望安心而提供的「願檢盡檢」服務。

她續指，政府不會排除再次推行大規模的社區檢測，但要抗疫成功，甚至達致「清零」， 需廣大市民的支持和配合，只要社會各界一起努力，本港絕對有能力再次戰勝新一波疫情，又引述專家指，在有效疫苗面世和廣泛應用前，難以完全消除病毒傳播的風險，提醒市民必須時刻保持警覺，嚴守防疫抗疫紀律，不可鬆懈，並呼籲市民下載感染風險通知「安心出行」流動應用程式，令追蹤接觸者的工作更有效率。

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責任編輯：郭詩詩